Usa, novembre nero per i videogiochi: vendite di console ai minimi storici

Secondo l'analisi di Circana, una delle cause principali potrebbe essere il prezzo: il costo medio pagato per un hardware ha raggiunto 439 dollari, un massimo storico e circa l'11% in più rispetto all'anno scorso. In questo contesto, PlayStation 5 è stata la console più venduta negli Stati Uniti sia per numero di unità sia per valore complessivo, seguita dalla nuova Switch 2 di Nintendo. Xbox Series X e Series S sono arrivate terze per spesa, mentre a sorpresa il nuovo dispositivo NEX Playground ha ottenuto il terzo posto per unità vendute, beneficiando di un prezzo più contenuto e di una forte visibilità nei punti vendita.