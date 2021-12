Uomo compra un videogioco invece del regalo di Natale per la moglie, la rete si infuria

Non sempre Natale è portatore di bontà, amore e generosità verso il prossimo. Specie nei rapporti di coppia, le feste possono invece rivelarsi un'arma a doppio taglio, soprattutto se di mezzo ci sono i fatidici regali: sembra proprio che una donna americana non potrà scartare il suo pacchetto sotto l'albero, visto che il marito ha preferito spendere i suoi unici risparmi in videogiochi .

La donna ha pubblicato il suo dilemma su Reddit, rivelando di aver dovuto quasi implorare la sua metà di prenderle almeno un biglietto di Natale, venendo invece etichettata da lui come "materialista", nonostante avesse speso gli ultimi risparmi nell'acquisto di prodotti videoludici per sé.

"Con l'avvicinarsi del Natale volevo un regalo da mio marito, giusto per il piacere di ricevere un regalo", ha raccontato la donna, che ha rivelato di lavorare come bibliotecaria. "So che non ha molti soldi perché è molto riluttante a lavorare e salta il suo lavoro part-time la maggior parte delle volte, così gli ho detto che poteva regalarmi qualcosa di piccolo, come un piccolo animale di peluche, un portachiavi o anche un biglietto di Natale, ma proprio oggi mi ha detto che non ha soldi e non ne avrà fino al prossimo anno perché ha speso i suoi ultimi risparmi per un videogioco che aveva desiderato".

"Lui dice che sono materialista perché voglio un regalo, sebbene mi avesse chiesto diverse cose che gli ho già comprato, e che il Natale dovrebbe significare trascorrere del tempo con la famiglia invece di pensare alle cose materiali", ha proseguito. "Così adesso mi sento in colpa e non sono più sicura di aver fatto la cosa giusta".

La povera moglie ha poi rivelato che, proprio a causa della riluttanza del marito verso ogni occupazione, vivono e provvedono a tutte le spese solo con il suo stipendio. "Visto che sono io ad accollarmi tutte le bollette, sembra così irragionevole desiderare un regalo di Natale?".

La donna ha aggiunto di essere sposata da due anni e che precedente alle nozze, suo marito lavorava a tempo pieno, mentre dopo il matrimonio aveva sofferto di un forte esaurimento nervoso che lo aveva portato ad accettare un lavoro part time. "Non vuole proprio andarci, ma cosa posso fare? Chiederglielo con calma e comunicare non cambia nulla, anzi lo fa andare su tutte le furie. Se non pagassi tutte le bollette saremmo senza casa e se non mi occupassi di tutte le faccende domestiche vivremmo in un porcile", ha confessato amareggiata.

La sua storia ha accumulato più di 10mila apprezzamenti in rete da quando è stata condivisa, scatenando migliaia di commenti. Diversi utenti hanno dimostrato alla donna vicinanza e solidarietà, condannando le azioni del marito e cercando di darle consigli su come comportarsi, oltre a un pizzico di conforto specie in un momento dell'anno così significativo.

