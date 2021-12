Usa: ladro ruba PS5 ad alcuni bambini sulla porta di casa e si allontana

Il video, mostra dunque il presunto ladro scendere dalla sua auto, parcheggiata fuori dalla casa della “vittima”, prendere il pacco contenente la console fuori dalla porta di casa e fuggire. Secondo Swazi, la consegna avrebbe dovuto richiedere una firma, ma il corriere aveva lasciato fuori il pacco incustodito senza bussare, lasciandolo alla mercé di chiunque si trovasse nei paraggi. L'utente sostiene inoltre di non aver avuto alcun riscontro dagli agenti di polizia dopo aver sporto denuncia.



Numerosi utenti di Reddit hanno mostrato il proprio sostegno ai malcapitati nei commenti, cercando in tutti i modi di dimostrare la loro solidarietà. Le PS5 sono infatti ancora notoriamente difficili da ottenere, il che significa che per la vittima potrebbe non essere facile ottenere un rimborso e ordinarne una nuova online.

Nelle risposte al post non è chiaro infatti se la donna abbia avuto i soldi indietro o se sia stata in grado di ricevere una console sostitutiva, il che andrebbe a costituire la soluzione migliore in prossimità del Natale. In ogni caso, i membri della community si augurano che tutto si risolva nel migliore dei modi per lei e per la sua famiglia.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!