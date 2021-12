Videogiochi: streamer e influencer si sfidano a Fortnite per Save the Children

Il periodo natalizio è sempre il momento migliore per sentirsi più buoni, ma soprattutto quel periodo dell'anno in cui si addensano le riflessioni sui tanti problemi che ancora affliggono il mondo, come la povertà e la fame, specie dei più piccoli. Per questo motivo, diversi nomi importanti della scena videoludica hanno deciso di battersi su Fortnite in un evento benefico a favore di Save the Children .

La tre giorni di gioco, che prende il nome di Save the Players, inizierà nella serata odierna per terminare il 15 dicembre. Gli streamer VAPM, Piazz e Return sfideranno altri famosi influencer in una battaglia particolare: si dovrà infatti arrivare alla vittoria senza l'uso delle armi nel gioco.

Gli spettatori potranno dunque donare durante la diretta sul canale Twitch di Save the Children e i primi quattro che avranno devoluto la somma più alta, potranno unirsi ai combattenti nella sfida. I fondi saranno utilizzati per sostenere la campagna dell'organizzazione denominata Emergenza Fame, che cerca di evitare che centinaia di bambini nel mondo muoiano di fame.

"Abbiamo deciso di usare la chiave del gaming per sostenere questa campagna perché è importantissimo per noi avvicinare le giovani generazioni e sensibilizzarle su temi cruciali come la crisi alimentare e i conflitti", ha dichiarato Filippo Ungaro, portavoce di Save the Children Italia. "Ogni giorno milioni di bambini soffrono la fame e altrettanti vivono in zone di guerra, disarmati e vulnerabili. Spero davvero che questa sfida senza armi né violenza sia un modo per toccare le coscienze dei più giovani".

