PlayStation: ufficiale il nuovo State of Play, riflettori puntati su Saros

È arrivata la conferma alle indiscrezioni sul nuovo State of Play, l'appuntamento digitale organizzato periodicamente da Sony per svelare le novità dell'ecosistema PlayStation: la casa nipponica ha confermato che il nuovo evento si terrà nelle prossime ore e si concentrerà su una serie di titoli per PS5 e produzioni first-party, incluso l'attesissimo Saros di Housemarque. Possibile la presenza di Marvel's Wolverine.