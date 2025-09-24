PlayStation: ufficiale il nuovo State of Play, riflettori puntati su Saros

Housemarque si prepara a svelare il suo prossimo videogioco dopo Returnal allo State of Play di settembre: possibile la presenza di altre esclusive PlayStation
È arrivata la conferma alle indiscrezioni sul nuovo State of Play, l'appuntamento digitale organizzato periodicamente da Sony per svelare le novità dell'ecosistema PlayStation: la casa nipponica ha confermato che il nuovo evento si terrà nelle prossime ore e si concentrerà su una serie di titoli per PS5 e produzioni first-party, incluso l'attesissimo Saros di Housemarque. Possibile la presenza di Marvel's Wolverine.
L'evento State of Play, che si terrà alle 23:00 di oggi 24 settembre in Italia, avrà una durata di circa 35 minuti e includerà nuovi video dedicati a titoli indipendenti e altri videogiochi di terze parti, mentre l'attrazione principale sarà certamente l'approfondimento dedicato a Saros, il nuovo videogioco di Housemarque svelato lo scorso anno, che debutterà su PlayStation 5 nel 2026.
"Sintonizzatevi per la diretta di questo mercoledì con oltre 35 minuti di aggiornamenti e novità dagli sviluppatori in giro per il mondo", si legge nell'annuncio ufficiale da parte di Sony. "Vi offriremo un primo sguardo a titoli indie e di terze parti, oltre ad aggiornamenti dai nostri team di PlayStation Studios, incluso un approfondimento su Saros, il nuovo e misterioso titolo di Housemarque in arrivo l'anno prossimo. Scoprite quasi cinque minuti di gameplay acquisito su PS5".
Le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, tuttavia, riportavano anche la presenza di un altro titolo appartenente alla scuderia PlayStation Studios: Marvel's Wolverine, esclusiva PlayStation annunciata nel 2021 e sparita dai riflettori dopo la fuga di dati avvenuta in casa Insomniac.
Il nuovo videogioco creato dagli autori di Marvel's Spider-Man e basato sui personaggi della Casa delle Idee, infatti, dovrebbe esordire il prossimo anno su PlayStation 5 e potrebbe essere tra i protagonisti dello State of Play di settembre, con un primo sguardo alle sequenze di gioco e alla storia che vedrà il mutante Logan andare a caccia dei suoi avversari sfruttando i letali artigli di adamantio.
Non è da escludere, inoltre, un nuovo sguardo all'ormai imminente Ghost of Yotei, nuova avventura di Sucker Punch Productions che arriverà il 2 ottobre di quest'anno sull'ammiraglia PlayStation, mentre c'è grande curiosità nei confronti di una possibile apparizione di altri due pesi massimi del gruppo di team first-party del colosso giapponese come Naughty Dog (che potrebbe mostrare il primo video di gioco del suo nuovo Intergalactic: The Heretic Prophet) e Sony Santa Monica (che sarebbe al lavoro su un nuovo God of War).
