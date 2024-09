State of Play: venti videogiochi PlayStation da scoprire nel prossimo evento di Sony

Le ultime indiscrezioni parlano del ritorno di alcuni videogiochi lanciati nell'era di PlayStation 4: oltre al chiacchierato Horizon Zero Dawn, si vocifera che il colosso nipponico voglia dare un'altra possibilità a Days Gone proponendo una versione rimasterizzata del gioco d'azione open-world creato da Sony Bend Studio in vista di un'espansione del franchise, con un adattamento cinematografico e un possibile seguito all'orizzonte. È improbabile che, durante questo evento, Sony possa svelare i nuovi progetti dei suoi studi più importanti, ma ciò non toglie l'eventualità di assistere a qualche sorpresa: due anni fa, infatti, l'azienda sfruttò la medesima vetrina per annunciare Tekken 8 in collaborazione con Bandai Namco.