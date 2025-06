Silent Hill, Konami fa il bis: annunciato il rifacimento del primo capitolo

L'annuncio del rifacimento del secondo episodio era arrivato nel 2022, due anni prima dell'effettivo debutto sul mercato, ed è lecito credere che Konami e Bloober Team puntino a un approccio simile per il remake del primo episodio di Silent Hill. Di conseguenza, il videogioco horror potrebbe vedere la luce tra la fine del 2027 e i primi mesi del 2028: resta da capire se il processo di sviluppo sarà in qualche modo facilitato dalle risorse già realizzate dallo studio in occasione del suo primo progetto basato su Silent Hill, o se l'azienda con sede a Cracovia deciderà di rielaborare tutto da zero in questa occasione.