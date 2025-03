Videogiochi: Silent Hill torna al passato, tra folclore e tormenti psicologici

"Per me, la serie di Silent Hill è più di una semplice raccolta di storie, è un mezzo; un modo incredibile e fenomenale di esplorare e sperimentare il cuore e la mente di una persona", prosegue l'autore. "Spero che i giocatori la apprezzeranno allo stesso modo. Per tutti i nostri amici d'oltreoceano, spero che vi piacerà dare un'occhiata a come potrebbe essere Silent Hill se fosse ambientato in un posto un po' diverso, come il Giappone".