Realtà virtuale: Sony brevetta una tecnologia per assistere agli eventi eSport "dal vivo"

Sony ha depositato un nuovo brevetto relativo al suo visore per la realtà virtuale, PlayStation VR , che consentirebbe agli spettatori di immergersi all'interno di una location che ospita eventi eSports . Stando al brevetto, indossando l'headset PSVR il giocatore sarebbe in grado di partecipare "dal vivo" agli eventi degli sport elettronici che si svolgono nel mondo reale, mediante una tecnologia che permetterà persino di "saltare" dallo scenario virtuale a quello del videogioco .

La tecnologia prevederebbe inoltre alcune possibilità di interagire con l'ambiente (virtuale) circostante visualizzando lo scenario di gioco in realtà aumentata, similarmente a quanto accade in giochi come Pokémon Go, ma all'interno della stessa ambientazione del videogioco.



Scenari avveniristici, che richiederebbero l'utilizzo di telecamere e sensori su ciascuna delle poltrone presenti nella sala in cui si svolge l'evento, che dovrà essere poi ricostruita virtualmente dall'azienda. Così facendo, Sony permetterebbe agli spettatori di vivere l'esperienza di essere fisicamente all'interno dell'arena in cui si svolge l'evento, restando però comodamente seduti sul divano di casa.