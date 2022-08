PlayStation 5, si aggiorna il sistema operativo: arrivano le cartelle

Sony continua a lavorare per migliorare le funzionalità della sua console ammiraglia, PlayStation 5 , e mentre si attende una soluzione per ovviare alla scarsità di unità in commercio, il colosso nipponico ha pubblicato una versione preliminare del prossimo aggiornamento di sistema che introduce alcune novità a lungo attese dai fan: la possibilità di organizzare i propri giochi all'interno di "cartelle" , e il supporto alla risoluzione 1440p .

Lanciato in versione "beta" in un numero limitato di paesi, il nuovo update di sistema per PlayStation 5 aggiunge una serie di novità molto interessanti per i possessori della console di ultima generazione targata Sony.

IGN

Una delle caratteristiche più attese dai fan era certamente il supporto alla risoluzione 1440p

, un punto "intermedio" tra la tradizionale 1080p (1920x1080 pixel) e la più moderna Ultra-HD 4K (3840x2160 pixel) che consentirà ai possessori di TV e monitor compatibili con questa risoluzione di utilizzarla una volta che l'aggiornamento sarà esteso ai giocatori in tutto il mondo.

Il vantaggio, per tutti coloro che non dispongono di un monitor 4K ma posseggono un pannello che supporta questa risoluzione, è di

non dover più scegliere il formato 1080p e costringere l'upscaler interno ad aumentare artificialmente l'immagine

per raggiungere la risoluzione nativa dello schermo.

IGN

L'altra caratteristica a lungo attesa (e inspiegabilmente assente al lancio di PS5) è certamente

Gamelists

organizzare delle cartelle al cui interno inserire i giochi preferiti

un massimo di 15 cartelle

ospitare fino a 100 giochi

, ovvero la possibilità di. Si tratta di qualcosa di molto simile alla medesima opzione presente su PS4, che in questo caso consentirà di gestire la propria collezione (si tratti di giochi fisici, digitali o in streaming) sfruttando, ciascuna delle quali può

Il rinnovato sistema operativo consente ora di

confrontare l'audio stereofonico e quello 3D

inviare una richiesta ai membri di un Party per avviare la condivisione dello schermo

ridurre ulteriormente i passaggi e i tempi di attesa

in modo più semplice, mentre l'infrastruttura social si amplia permettendo ai giocatori die consentire loro di assistere a una sessione di streaming, con tanto di sistema che consentirà di unirsi al gioco di un membro del gruppo direttamente da una notifica, così da

Sony promette che, superata la fase di beta testing, il nuovo aggiornamento di sistema sarà esteso a tutti i giocatori in possesso di PlayStation 5. Le stime, come svela il responsabile

Hideaki Nishino

God of War: Ragnarok

, parlano di una distribuzione nella parte finale del 2022: probabile che il lancio possa avvenire in concomitanza (o poco prima) del debutto di ultima esclusiva di rilievo di un 2022 davvero importante per la casa nipponica.