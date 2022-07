God of War: Ragnarok: ecco la data di uscita

Oggi però sappiamo che il nuovo capitolo della saga arriverà il 9 novembre 2022 , e questa volta non dovrebbero esserci altre sorprese o rinvii.

Seguito dell'apprezzatissimo God of War

del 2018, capace di reinventare una serie nata su PlayStation 2 nel 2005, God of War: Ragnarok è certamente uno dei più attesi videogiochi dedicati alla piattaforma principe di Sony. Parliamo infatti di un'esclusiva PlayStation (anche se God of War è stato proposto anche su PC all'inizio del 2022) che riporterà i due protagonisti, Kratos e Atreus, nella stessa ambientazione già visitata nel gioco precedente, un'antica Scandinavia costruita attorno ai miti norreni.

Dal gioco, che sarà disponibiile sia per

PlayStation 4

PlayStation 5

DualSense

che per, gli appassionati si aspettano la prosecuzione di una trama che il gioco precedente lasciava un po' in sospeso, e un approccio "action" ricco di mosse spettacolari e combattimenti contro creature mitologiche. Su PlayStation 5, tra l'altro, è lecito attendersi lo sfruttamento di caratteristiche specifiche come il feedback aptico e i grilletti dinamici del, oltre a una velocità di accesso superiore grazie al velocissimo disco interno della nuova console di casa Sony.