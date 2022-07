Gli autori di Monkey Island e God of War reagiscono agli attacchi gratuiti su Internet

Un'opportunità fantastica per gli autori, che possono creare un filo diretto con il proprio pubblico, e per gli appassionati che riescono ad avere notizie di prima mano e - magari - a partecipare con i loro feedback alla creazione di un progetto. Un sistema che funziona, fino a che si resta entro certi limiti di comportamento.

Negli ultimi giorni ne abbiamo visto due esempi di come alcuni utenti possono abusare dei mezzi di comunicazione a nostra disposizione:

Ron Gilbert

Monkey Island

Return to Monkey Island

, storico sviluppatore di videogiochi e autore - tra le altre cose - dell'amatissima saga di avventure, ha condiviso con il pubblico il primo trailer di, l'ultimo capitolo di una saga che era "ferma" dal 2009, e che non vedeva il suo ideatore - Gilbert, appunto - al timone addirittura dal 1991.

La notizia che il geniale autore americano avrebbe curato un nuovo - e ultimo, pare - capitolo della saga ha generato entusiasmi, ma per alcuni la luna di miele si è interrotta proprio quando, attraverso il trailer, è stata mostrata

la visione estetica

insulti personali, minacce, attacchi di matrice politica

che Gilbert, insieme al suo team, ha scelto per il nuovo gioco. Lo stile è molto particolare, e chiaramente può non piacere, ma la reazione è stata tremenda:assolutamente ridicoli e ingiustificati e così via. Così Gilbert, che teneva un blog personale per tenere gli appassionati aggiornati sull'andamento dello sviluppo, ha deciso di gettare la spugna.

IGN

"Ho deciso di chiudere i commenti", ha scritto Gilbert sul proprio blog, dove condivide periodicamente informazioni sulla produzione di Return to Monkey Island, "

molte persone si stanno comportando in maniera crudele

e ora devo anche eliminare tutti i commenti con attacchi personali. Siamo molto orgogliosi del gioco che abbiamo creato, per noi è incredibile, e se qualcuno non vorrà giocarlo lo capisco ma almeno non rovinate l'esperienza agli altri. Non condividerò più informazioni sul gioco, ormai non provo più gioia quando ne parlo".

Nelle stesse ore, altri utenti hanno attaccato in modo sorprendente anche un altro team di sviluppo, quello di

Santa Monica Studio

God of War Ragnarok

PlayStation

sui canali social dello studio si sono riversati insulti, critiche e minacce

una produttrice ha ricevuto foto oscene

, al lavoro al momento su, uno dei giochi più attesi per. Tutto parte da una voce, il classico rumor non confermato, che prometteva nuove informazioni su Ragnarok (già rimandato dal 2021 a un generico "fine 2022") il 30 giugno. Quando il 30 giugno Sony e Santa Monica Studio non hanno fatto alcun annuncio,da parte di giocatori delusi. Addirittura, sono stati presi di mira singoli membri del team:da persone che pretendevano di conoscere la data di pubblicazione del gioco.

La reazione di

Cory Barlog

Neil Druckmann

The Last of Us: Parte 2

Phil Spencer

Microsoft

, supervisore di God of War: Ragnarok non si è fatta attendere, e lo sviluppatore non ha usato mezzi termini per condannare le persone che hanno compiuto abusi sui canali social dell'azienda. Con lui, e con Ron Gilbert, si sono schierati altri membri di spicco della comunità videoludica, da- che conosce bene la dirompente maleducazione di cui certi gruppi di videogiocatori è capace, dopo gli attacchi subiti ai tempi di- fino ad arrivare addirittura a, il capo della divisione Xbox die quindi, tecnicamente, concorrente di Barlog, sviluppatore esclusivo su PlayStation.

Il contatto diretto, attraverso commenti e canali social, è un privilegio che ogni appassionato dovrebbe coltivare: esprimere un'opinione su una scelta estetica non gradita o dirsi delusi perché il gioco che si attende tanto non è ancora pronta non sono in sé cose da condannare, ovviamente il problema è il modo. E anche se gli attacchi vengono da una minoranza, c'è il rischio che molti, come Gilbert, decidano che non sia più sostenibile mantenere un profilo pubblico e condividere informazioni preziose sul loro lavoro. Uno sviluppatore che decide di smettere di comunicare con gli appassionati rappresenta una sconfitta per tutti: in fondo, basterebbe un minimo di misura ed educazione.