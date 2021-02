PlayStation VR raddoppia: Sony svela il visore next-gen per PS5

È una Sony in fermento, quella che si muove negli ultimi giorni annunciando il futuro della sua divisione videoludica e l'espansione in altri settori dell'intrattenimento digitale, come quello del piccolo schermo : l'azienda giapponese ha confermato di essere al lavoro su un nuovo headset per la realtà virtuale creato appositamente per sfruttare l'hardware di PS5 , con uscita prevista (auspicabilmente) nel 2022 .

Nel post condiviso sul blog PlayStation dal responsabile della divisione Platfom Planning & Management del colosso nipponico, Hideaki Nishino, Sony ha confermato che una nuova versione di PlayStation VR arriverà prossimamente per attingere al meglio dalle potenzialità della nuova console ammiraglia lanciata lo scorso anno.

Pochi i dettagli noti finora: il successore di PSVR punta a offrire un maggior coinvolgimento, proponendo una risoluzione più elevata, un campo visivo più esteso e una precisione maggiore nel riconoscimento dei movimenti e degli input da parte dell'utente finale, che saranno impartiti grazie a un nuovo controller dal design ergonomico basato su alcuni dei punti di forza del DualSense di PS5.

L'azienda si aspetta di offrire una maggiore facilità d'uso riducendo il numero di cavi e accessori che sarà necessario utilizzare per godere della realtà virtuale su PlayStation 5: pur non trattandosi di un visore wireless come il più recente Oculus Quest 2, l'erede di PlayStation VR necessiterà di un singolo cavo per il collegamento alla console.

Sony ha tenuto a precisare che l'esordio di PSVR 2 è ancora lontano, probabilmente anche a causa delle complicazioni legate alla situazione pandemica globale: i possessori di PS4 e PlayStation 5 interessati alla realtà virtuale potranno godere di giochi come After the Fall, Sniper Elite VR e Humanity per l'attuale modello in commercio e funzionante su entrambe le console domestiche giapponesi, mentre per l'esordio del nuovo modello toccherà attendere almeno il 2022.

