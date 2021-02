Ratchet & Clank: Rift Apart esce a giugno: ecco la data della prossima esclusiva PS5

Il primo anno di vita di PlayStation 5 "rischia" davvero di essere memorabile: dopo gli esordi del remake di Demon's Souls, di Spider-Man: Miles Morales e di Sackboy: Una Grande Avventura, una nuova esclusiva di spessore è in arrivo sulla console ammiraglia di Sony : l'azienda giapponese ha infatti confermato che Ratchet & Clank: Rift Apart arriverà il prossimo 11 giugno , pronto a deliziare i possessori dell'erede di PS4 con una nuova avventura a spasso tra dimensioni differenti.

Con un breve trailer inedito diffuso da Insomniac Games, è stato confermato l'arrivo del duo di icone che popola i lidi PlayStation sin dai tempi della seconda console di Sony, la storica PS2. A detta del team di sviluppo, Rift Apart è un episodio perfetto per avvicinarsi alla serie per la prima volta, ma offrirà una serie di citazioni e riferimenti che i fan di lunga data potranno cogliere e apprezzare al meglio.

Per Sony, dunque, si tratta dell'ennesima esclusiva di rilievo a uscire nel primo anno di vita, un trend che "corre il rischio" di rendere davvero memorabile questo primo anno di vita della console: oltre ai già confermati Kena: Bridge of Spirits (in uscita a marzo), Returnal (aprile) e Deathloop (maggio), la casa nipponica sembra intenzionata a lanciare un'esclusiva al mese per deliziare i suoi fan.

E non è ancora finita: nel 2021 dovrebbero arrivare anche Horizon: Forbidden West, il sequel dell'avventura sci-fi di Guerrilla Games, e God of War Ragnarok, secondo capitolo del "nuovo corso" di God of War realizzato dagli studi di Sony Santa Monica.

