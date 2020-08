Da Call of Duty a Ratchet & Clank Rift Apart: tutte le novità dall'evento Opening Night Live

La Gamescom 2020 ha aperto ufficialmente i battenti : la fiera videoludica più importante d'Europa torna in una veste inconsueta, optando per un formato totalmente digitale vista l'impossibilità di garantire la sicurezza dei partecipanti a causa delle normative per il Covid-19, e lo fa con uno show chiamato Opening Night Live (alla sua seconda edizione) condotto dal solito giornalista Geoff Keighley che, in più di due ore, ha proposto un buon ritmo e una serie di annunci molto interessanti.

Dal pre-show, che ha offerto un assaggio dei nuovi trailer di gameplay di giochi next-gen come Scarlet Nexus e Quantum Error, fino alla cerimonia vera e propria, sono stati tanti gli annunci presentati durante l'evento: la conferenza si è aperta con un nuovo trailer del neo-annunciato Call of Duty: Black Ops Cold War, con il creative director di Raven Software, Dan Vondrak, che ha spiegato ai fan cosa aspettarsi dal nuovo episodio della saga sparatutto prima di lasciare spazio a un filmato cinematico dedicato al bersaglio Perseus, con uno sguardo agli operatori che controlleremo durante la campagna e al presidente Ronald Reagan, che farà parte della sceneggiatura.

L'attenzione si è poi spostata sul nuovo progetto di Reflector Entertaiment, intitolato Unknown 9: Awakening e basato sulle avventure di una giovane ragazza di nome Haroona, la quale scopre di possedere abilità sovrannaturali. Gli sviluppatori di id Software hanno offerto uno sguardo al gameplay della prima espansione di DOOM Eternal, intitolata The Ancient Gods: Part 1, che arriverà il 20 ottobre su PC e console, mentre BioWare ha messo in piedi un interessante dietro le quinte in cui ha spiegato la sua visione per il futuro di Dragon Age mostrando artwork e brevi spezzoni del quarto episodio della saga ruolistica.

Con un particolare segmento che ha visto l'attore Christopher Lloyd vestire nuovamente i panni di Emmet "Doc" Brown da Ritorno al Futuro, Bossa Studios ha annunciato la pubblicazione di Surgeon Simulator 2 prima di lasciar spazio a un altro crossover improbabile, quello tra Bridge Constructor e la serie The Walking Dead: il gioco di ClockStone e Headup arriverà prossimamente e proporrà nuove sfide agli amanti del puzzle-game basato sulla fisica. Buone notizie inoltre per gli amanti delle vecchie avventure grafiche di LucasArts: il duo Sam & Max sta per tornare con un nuovo episodio studiato appositamente per la realtà virtuale.

Si passa al fantasy, con uno sguardo a World of Warcraft: Shadowlands di Blizzard: la nuova espansione del gioco di massa sarà disponibile dal 27 ottobre e si è presentata in due trailer ufficiali (un corto animato e un video di gioco) prima di lasciar spazio a Gasket Games e Focus Home Interactive, i quali hanno offerto un nuovo assaggio dello strategico Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground. Gli sviluppatori di Toys 4 Bob hanno raccolto il testimone presentando una delle novità più interessanti di Crash Bandicoot 4: It's About Time: le cassette dei ricordi. Si tratta di particolari oggetti collezionabili che daranno accesso a una serie di livelli studiati appositamente per coloro che amano le sezioni platform punitive e difficilissime dei capitoli precedenti, che promettono di dare filo da torcere anche ai giocatori più abili.

Dopo un nuovo trailer in computer grafica dello sparatutto cooperativo Outriders e un filmato di Necromunda: Underhive Wars, che conferma l'uscita su PC e console per il prossimo 8 settembre, Tuxedo Labs ha presentato un lungo video gameplay di Teardown, il gioco che ricorda Minecraft in cui i giocatori dovranno mettere a segno il colpo perfetto pianificando attentamente il percorso più adatto in un'ambientazione completamente distruttibile.

Bandai Namco ha colto l'occasione per presentare un nuovo video di Little Nightmares 2, mostrando le novità del gameplay in compagnia del protagonista Mono, prima di lasciare la parola ai commentatori di wrestling Jerry "The King" Lawler e Mauro Ranallo, che saranno presenti in WWE 2K Battlegrounds. È toccato poi a Electronic Arts mostrare alcune delle novità del suo catalogo: si passa da uno sguardo alla campagna di Star Wars: Squadrons, il nuovo gioco di Guerre Stellari in cui compare anche la principessa Leia, fino a un DLC di The Sims 4 ispirato alla saga di George Lucas, che arriverà a settembre su PC e console. Sempre a proposito di Guerre Stellari, è stato confermato che LEGO Star Wars: The Skywalker Saga arriverà con qualche mese di ritardo: l'antologia dei videogiochi di Star Wars a mattoncini LEGO uscirà nel 2021.

Annapurna Interactive ha sorpreso tutti con un nuovo trailer di 12 Minutes, thriller psicologico che potrà contare sulla presenza di un cast d'eccezione composto da star hollywoodiane del calibro di James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe. L'avventura arriverà prossimamente su Xbox One e Xbox Series X. Oltre alla conferma dell'uscita di Warframe: Cuore di Deimos, disponibile su tutte le piattaforme, è stato annunciato l'arrivo di Override 2: Super Mech League, in uscita entro le festività natalizie su PC, console e piattaforme di nuova generazione.

2K ha offerto un nuovo assaggio della storia di Mafia: Definitive Edition, remake dello storico gioco d'azione di Illusion Softworks, prima di lasciar spazio all'annuncio di Lemnis Gate, un nuovo sparatutto in soggettiva che sarà impreziosito da alcuni elementi tipici degli strategici a turni e uscirà nel 2021 su PC e console. L'attenzione si è spostata poi su Chasing Rat Games, che ha svelato un platform cooperativo di nome Struggling in cui sarà necessario affrontare (e sconfiggere) strane e inquietanti creature. Quello dello spazio è stato uno dei leitmotiv della serata, e in tal senso non poteva mancare il primo video di gioco di Chorus, uno dei titoli più interessanti in arrivo su console di nuova generazione: il filmato ci ha dato un'idea di come sarà sfruttata la tecnologia Ray Tracing per offrire giochi di luci e ombre realistici e accattivanti.

Sul finire della serata, è stata annunciata finalmente la seconda stagione di Fall Guys, il Mai Dire Banzai dei videogiochi che sta letteralmente spopolando in tutto il mondo, che nella sua nuova ondata di contenuti offrirà minigiochi aggiuntivi e una serie di skin a tema medievale. A proposito di ere storiche, Microsoft ha confermato l'uscita di Age of Empires 3: Definitive Edition: lo strategico sarà disponibile su PC dal 15 ottobre ed è uno dei giochi realizzato dai team della scuderia Xbox Game Studios. Che, nel frattempo, si fa notare con il lancio di Wasteland 3, qui presente con un nuovo trailer che conferma la grande libertà di creazione dei personaggi a opera del team inXile Entertainment di Brian Fargo.

Gli ultimi botti sono interessanti: prima Electronic Arts, che ha mostrato il ritorno della serie sparatutto Medal of Honor con un gioco creato per la realtà virtuale intitolato Above and Beyond, poi Spellbreak, il nuovo battle royale con elementi fantasi in arrivo il 3 settembre su PC e console (con tanto di supporto al cross-play), infine Turrican Anthology, con Factor 5 al lavoro sul ritorno dello storico franchise che compie trent'anni.

La serata si conclude in bellezza: Bungie mostra le nuove sottoclassi che saranno presenti in Destiny 2: Oltre la Luce, basate sul potere dell'Oscurità noto come Stasi, prima di lasciare la scena a Insomniac Games, che con un lungo video di Ratchet & Clank Rift Apart ci mostra come sarà il futuro dei videogiochi e cosa aspettarci da PlayStation 5: una demo da 7 minuti a cui sono seguite le dichiarazioni degli sviluppatori della software house, che sottolineano come l'architettura hardware della console di Sony (in primis il suo disco a stato solido ultra-veloce) e il nuovo controller DualSense offriranno esperienze di gioco mai viste prima.

