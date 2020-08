Call of Duty: Black Ops Cold War è ufficiale: Ronald Reagan nel primo trailer

Si è fatto attendere più del previsto, ma finalmente il nuovo Call of Duty si è svelato al pubblico con un trailer suggestivo: intitolato Black Ops Cold War , il nuovo episodio della saga sparatutto ci riporterà come detto ai tempi della Guerra Fredda, immergendoci in un clima di cospirazioni, inganni e sotterfugi in cui vivere in prima persona il conflitto tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Il gioco, in arrivo il 13 novembre , uscirà anche sulle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X .

Il gioco, che sarà un sequel diretto del primo Call of Duty: Black Ops, vedrà il ritorno di personaggi storici della serie come Hudson, Woods e Mason, ma anche figure storiche come il quarantesimo Presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, in un conflitto geopolitico che si estenderà attraverso numerosi scenari, dalla Mosca dell'era sovietica a Berlino Est, passando chiaramente per la Turchia e il Vietnam.

Nei panni degli operatori d'élite, i giocatori dovranno cercare di mettere fine alla guerra di fermare Perseus, misteriosa figura che cospira per destabilizzare l'equilibrio del potere globale e cercare di stravolgere il corso della storia. Nel farlo, i giocatori potranno contare su un arsenale di armi e attrezzature tipiche della Guerra Fredda, che saranno utilizzabili non soltanto nella campagna ma anche nella consueta modalità Zombi e nel rinnovato comparto multiplayer, che sarà presentato ufficialmente il prossimo 9 settembre.

La campagna sarà realizzata dal team Raven Software (già autori dell'ottimo Singularity), alla prima esperienza da protagonista nella serie Call of Duty, mentre i veterani di Treyarch si occuperanno di rivoluzionare l'ecosistema multigiocatore con novità molto interessanti, come sottolineato da Dan Bunting, responsabile della software house. "Treyarch offrirà un multigiocatore di nuova generazione, oltre a una nuova esperienza Zombi, per non parlare dei nostri progetti di espandere Call of Duty: Warzone con nuove esperienze per tutti".

Confermata, dunque, la volontà di continuare a supportare la battaglia reale di Call of Duty: Warzone, che a oggi conta un bacino d'utenza di oltre 75 milioni di giocatori, con contenuti che dal prossimo novembre si legheranno al contesto della Guerra Fredda di Black Ops Cold War. Ne sapremo di più a settembre, in occasione della presentazione ufficiale del multiplayer che gli sviluppatori terranno sul canale Twitch della saga Call of Duty.

