Australia: Sony "intrappola" un camion nelle ragnatele per il lancio di Spider-Man 2

Per l'uscita del secondo capitolo del franchise, il colosso giapponese ha deciso di stupire i fan con un'incredibile installazione nel centro di Sydney

Il gioco d'azione di Insomniac Games ha potuto contare su un'incredibile campagna marketing, che dopo aver "contaminato" tutto il mondo con operazioni a tema ha avuto il suo culmine in Australia con un'incredibile installazione nel centro di Sydney .

Lanciato da pochi giorni in esclusiva su PlayStation 5, Marvel's Spider-Man 2 è stato prevedibilmente accolto con enorme plauso da critica e pubblico.

La scena riprende un vero e proprio incidente dove un camion, che riporta il logo del gioco, si trova a testa in giù nel bel mezzo di Watermans Cove, a Barangaroo.

Il camino è stato "salvato" da un tragico scontro grazie alle ragnatele delle due incarnazioni di Spider-Man: quelle bianche di Miles Morales e quelle nere della versione dell'Arrampicamuri di Peter Parker affetta dal "simbionte". Il retro del camion è sospeso drammaticamente in aria, che cerca di riprendere lo spirito del gameplay e della sua trama avvincente. L'installazione non si ferma solo allo scenario del salvataggio spettacolare: i suoi visitatori, infatti, possono calarsi completamente nel mondo di Spider-Man 2, ricco di personaggi e agenti di polizia che agiscono sulla scena del crimine, tipico dell'atmosfera della città di New York nella quale si muovono i due eroi.

"Marvel's Spider-Man 2 era uno dei giochi più attesi per PlayStation 5", commenta Patrick Lagana, direttore del marketing di PlayStation Australia. "Volevamo mostrare la potenza e l'immaginazione di Spider-Man, e i nostri partner Akcelo e Poem hanno creato una campagna che cattura davvero l'attenzione". Lo stesso spirito risuona nella frase che accompagna il gioco "Be Greater. Together", che sottolinea la collaborazione tra i due eroi nella loro missione comune.

Non è certo la prima volta che Sony si cimenta in operazioni pubblicitarie come questa. Per ogni suo grande franchise, infatti, la casa nipponica ha sempre cercato di muoversi in grande: basti ricordare l'installazione milanese dedicata a God of War: Ragnarok, la PlayStation 5 gigante atterrata nel cuore di Roma e la statua dedicata ad Aloy per il lancio di Horizon: Forbidden West nel centro di Firenze.