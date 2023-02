Una console gigante atterra nel centro di Roma

Dallo Squarciavento di Horizon al Leviatano di God of War: per il rilancio di PS5, Sony ha proposto una serie d'imponenti installazioni artistiche in Europa e Medio Oriente

Come parte dell'iniziativa "Live from PS5", Sony ha realizzato una serie di opere posizionate strategicamente in alcune città d'Europa e Medio Oriente.

La divisione italiana di PlayStation non si è fatta attendere, e ha proposto nella capitale un enorme omaggio alla console ammiraglia giapponese. Fino al 5 febbraio, tutti i cittadini romani e i turisti possono recarsi in Largo dei Lombardi, tra Villa Borghese e la Fontana di Trevi, per ammirare la maxi-riproduzione di PS5, un colosso alto cinque metri realizzato da un team composto da ben 25 persone.

Un'idea simile era arrivata sul finire di gennaio da PlayStation Arabia, con una riproduzione colossale di PlayStation impreziosita da splendidi giochi di luce che hanno illuminato i cieli di Dubai.

Non è stata da meno la risposta della divisione britannica e polacca di PlayStation: nel primo caso, la celebre ascia Leviatano di God of War: Ragnarok è apparsa a Londra sulla riva del Tamigi, mentre nel secondo una riproduzione dello Squarciavento di Horizon: Forbidden West ha "terrorizzato" i presenti all'impianto sciistico di Białce Tatrzańskiej.

Apprezzabili, inoltre, gli sforzi di altre divisioni di PlayStation per omaggiare i videogiochi creati nei rispettivi paesi: è il caso di PlayStation Finlanda, che ha ricreato il "loop temporale" dell'astronauta Selene, protagonista di Returnal, per celebrare il successo del videogame di Housemarque, studio first-party di Sony con sede a Helsinki.

Un'iniziativa globale che vuole testimoniare il maggior impegno da parte del colosso nipponico nella produzione di PlayStation 5, che pur essendo stata sostanzialmente introvabile sin dal debutto sul mercato è riuscita comunque a raggiungere l'imponente risultato di 32,1 milioni di unità vendute in tutto il mondo.

Un record che è stato possibile anche grazie al lancio di God of War: Ragnarok, capace in poco più di due mesi di vendere oltre 11 milioni di copie.

Sony e PS5 iniziano il 2023 nel migliore dei modi, forti dell'arrivo della serie TV di The Last of Us e del primo controller professionale nella storia di PlayStation, in attesa di mettere le mani su PlayStation VR2 e su grossi blockbuster del calibro di Final Fantasy XVI e Marvel's Spider-Man 2.