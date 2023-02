PlayStation 5 torna nei negozi: Sony stuzzica i fan con un nuovo spot

Oltre a mostrare Spider-Man 2 e Final Fantasy XVI, il video potrebbe far riferimento a un nuovo capitolo di Uncharted e al sequel di Ghost of Tsushima

È questa l'idea alla base del nuovo spot ufficiale proposto dalla casa nipponica, che attraverso un telegiornale fittizio mostra alcuni dei titoli in uscita entro la fine dell'anno proprio per celebrare la maggiore disponibilità della console.

Intitolato "In diretta da PS5", lo spot include non soltanto alcuni dei maggiori blockbuster lanciati negli ultimi mesi su PS4 e PlayStation 5, ma anche le maggiori esclusive previste nel 2023... e qualche anticipazione sui possibili progetti che debutteranno in futuro.

Già, perché se la presenza di God of War: Ragnarok, Horizon: Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart e Gran Turismo 7 al fianco di Final Fantasy XVI (in uscita entro l'estate) e Marvel's Spider-Man 2 (in arrivo in autunno) non sorprende, meno consueta è la scelta di Sony d'includere anche dei segmenti in cui sono mostrati giochi apparentemente fuori dal contesto generale.

Quello più evidente è la potenziale conferma dello sviluppo di un nuovo capitolo di Uncharted, che sembra essere suggerito dalla sequenza in cui una giovane archeologa dai capelli biondi si mostra all'interno di alcune rovine. Sebbene Naughty Dog abbia confermato solo recentemente che non lavorerà più al franchise, non è da escludere che Sony voglia affidare il compito a un altro studio interno (le indiscrezioni più frequenti, in tal senso, parlano del coinvolgimento di Bend Studio, già autori di Days Gone e Uncharted: L'Abisso d'Oro).

Un altro indizio che potrebbe essere stato inserito da Sony nel nuovo spot riguarda lo sviluppo di un sequel di Ghost of Tsushima: nel video, infatti, è presente un segmento dedicato al franchise di Sucker Punch Productions, che dopo l'uscita dell'originale e dell'espansione dedicata all'isola di Iki, potrebbe tornare in futuro con una nuova avventura per il "samurai divenuto spettro" Jin Sakai.

Non è da escludere, infatti, che la casa giapponese abbia voluto introdurre di proposito questi riferimenti in vista di un nuovo PlayStation Showcase che arriverà in estate, durante il quale Sony dovrebbe presentare le altre novità previste per l'ecosistema PlayStation dal 2024 in poi. Nel frattempo, i fan della console possono guardare con fiducia al futuro, con il 2023 che si preannuncia l'ennesimo anno di rilievo per tutti i possessori di PS5.