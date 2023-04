God of War: Ragnarok invade Milano e si aggiorna con nuovi contenuti

Mentre l'esclusiva PlayStation dà il benvenuto alla modalità "New Game Plus" con tante novità, una gigantesca replica del martello Mjölnir appare nel capoluogo lombardo

Il gioco d'azione di Santa Monica Studio si è aggiornato con una serie di novità all'interno della modalità New Game Plus , mentre nel cuore di Milano è apparsa una gigantesca riproduzione di Mjölnir , il martello dell'antagonista principale di questo episodio: Thor .

È una vera e propria "valanga" di contenuti quella che si è abbattuta su Ragnarok, ultimo capitolo di God of War ambientato nelle terre nordiche.

Sony Santa Monica ha lanciato una patch gratuita per tutti i possessori del gioco d'azione, che sblocca una nuova modalità, sfide inedite, armi ed equipaggiamenti da sbloccare per continuare a divertirsi nei panni di Kratos e Atreus (e non solo): una volta avviata la modalità New Game Plus è possibile ottenere quattro nuove armature, oppure convertire quelle di livello massimo sbloccate nella partita precedente per ottenere una nuova progressione (e, di conseguenza, ulteriori bonus).

I nuovi incantesimi introdotti da Sony daranno ai giocatori la possibilità di sperimentare nuovi approcci ai combattimenti, opzione molto utile sia per mettere alla prova i nuovi Fardelli (insieme d'incantesimi che applicano al protagonista dei "malus", per rendere la sfida ancora più ardua) e la rinnovata arena di combattimenti di Nilfheim, che offre peraltro la possibilità di scegliere la coppia di personaggi, affidando un compagno tra Atreus (nel caso di Kratos), Freya, Brok, Sindri, Angrboda, Ingrid, Thor e Thrúd. Se sognavate di vedere Kratos e Thor in azione nella stessa squadra, questa è la vostra occasione.

Nel frattempo, per celebrare la disponibilità di PlayStation 5 nei negozi dopo la crisi dei semiconduttori che ha reso la console praticamente "introvabile" nei primi due anni dal lancio, Sony sta continuando la sua campagna Live from PS5 che ha visto diversi oggetti (come una PlayStation 5 gigantesca tra le strade di Roma, o l'ascia Leviatano a Londra) invadere le città del mondo.

In corso Venezia, a Milano, è apparsa infatti una gigantesca replica di Mjölnir, il martello impugnato dal dio del tuono Thor nel sequel di God of War: la colossale arma è alta ben tre metri e mezzo, con una lunghezza di oltre due metri e una profondità di quasi un metro, e potrà essere ammirata dal vivo dagli amanti del gioco d'azione fino al prossimo 15 aprile.