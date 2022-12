God of War diventerà una serie tv: ufficiale l'accordo tra Amazon e PlayStation

Continua l'espansione di PlayStation sul piccolo e grande schermo: dopo il film di Uncharted e l'imminente adattamento di The Last of Us (la cui prima stagione arriverà a gennaio), nelle scorse ore è stata confermata la partnership tra Sony Pictures e Prime Video per la realizzazione di una serie tv di God of War , che debutterà in esclusiva sulla piattaforma di proprietà di Amazon prossimamente.

La conferma è arrivata in seguito alle trattative portate avanti da Sony per trasformare i suoi franchise principali in progetti cinematografici o televisivi: il colosso nipponico, infatti, è al lavoro per trasformare Gran Turismo in un film e la serie di Horizon creata da Guerrilla in uno show televisivo prodotto da Netflix.

L'accordo tra Sony Pictures, PlayStation Productions (nuova etichetta specializzata nell'adattamento di serie videoludiche per cinema o tv) e Amazon Studios è stato ufficialmente siglato, con la serie televisiva che ripartirà dall'arco norreno e vedrà il dio della guerra Kratos avventurarsi tra le lande di Midgard dopo gli eventi dei videogiochi ambientati nell'antica Grecia. Il protagonista sarà accompagnato da suo figlio Atreus: la trama, che dovrebbe seguire quella del videogame lanciato nel 2018, vedrà i due raggiungere la vetta più alta dei nove regni norreni per spargere le ceneri della defunta moglie di Kratos.

La serie tv di God of War vedrà Rafe Judkins (autore dell'adattamento televisivo de La Ruota del Tempo) in veste di showrunner e produttore esecutivo, mentre la sceneggiatura sarà curata da Mark Fergus e Hawk Ostby (Iron Man, I figli degli uomini) sotto l'attenta supervisione di Cory Barlog, director della serie presso Sony Santa Monica Studio che, insieme ai due sceneggiatori, rivestirà il ruolo di produttore esecutivo. "God of War è un franchise appassionante e basato su personaggi interessanti. Siamo convinti che catturerà l'attenzione del nostro pubblico su scala globale grazie al suo universo narrativo ricco e coinvolgente", ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile di Amazon Studios.

Non si tratta dell'unico progetto a cui Amazon sta lavorando per attirare gli amanti dei videogiochi su Prime Video: in lavorazione c'è già una serie tv di Fallout, la serie di proprietà di Bethesda e Microsoft, che arriverà prossimamente sulla piattaforma in streaming.

