God of War: Ragnarok parte forte, oltre 5 milioni di copie vendute al debutto

Il nuovo gioco creato da Santa Monica Studio in esclusiva su PS4 e PlayStation 5 ha riscritto la storia della divisione videoludica di Sony e, grazie alla cifra record di 5,1 milioni di copie piazzate nella settimana di lancio, rappresenta l'esclusiva first-party venduta più rapidamente in quasi trent'anni di storia PlayStation .

Il risultato è stato condiviso dalla stessa software house, che in un post su Twitter ha confermato l'incredibile traguardo raggiunto dal nuovo videogame che racconta le avventure di Kratos e suo figlio Atreus tra i nove regni della mitologia norrena.

Con più di cinque milioni di copie vendute in tutto il mondo (un dato che include sia le unità vendute su PS4 che sulla console di nuova generazione di Sony), Ragnarok non è solo la produzione first-party a raggiungere più velocemente questo traguardo, ma anche il capitolo di God of War a ottenere più rapidamente l'ambito record. È lecito credere che il gioco d'azione abbia continuato a macinare risultati considerevoli nelle settimane successive al debutto sul mercato, e che possa raggiungere i numeri del suo precedessore molto presto.

Il capitolo che, nel 2018, ha sancito un nuovo corso per il franchise di God of War ha fatto registrare circa 23 milioni di copie vendute finora su PS4 e PC, con un incremento di circa tre milioni e mezzo di unità rispetto all'anno precedente: un traguardo dovuto al lancio del gioco su Steam, che ha reso il primo atto dell'epopea norrena di Kratos e Atreus il miglior gioco PlayStation mai lanciato da Sony su PC.

È lecito credere che, con questi risultati, la casa nipponica possa decidere di lanciare al più presto Ragnarok anche su computer per massimizzare le vendite e continuare la scalata dei record. Una scalata che, grazie alle ottime valutazioni da parte della stampa e del pubblico e ai risultati raggiunti finora, potrebbe valere al videogioco anche il premio di Game of the Year alla prossima edizione dei The Game Awards, previsti per l'8 dicembre al Microsoft Theater di Los Angeles.

