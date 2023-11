Marvel's Wolverine si avvicina: la nuova esclusiva PlayStation potrebbe arrivare nel 2024

Dopo il lancio di Marvel's Spider-Man 2, Insomniac Games sarebbe in procinto di lanciare il suo prossimo videogame per PlayStation 5 entro la fine del 2024

Dall'acquisizione da parte di Sony, Insomniac Games ha dimostrato di essere uno dei team più preziosi della scuderia PlayStation Studios : dal lancio di Marvel's Spider-Man (2018) al suo sequel lanciato lo scorso mese, l'azienda californiana ha sfornato ben cinque produzioni esclusive per PS4 e PS5 in altrettanti anni, ma non sembra intenzionata a fermarsi.

La conferma è arrivata indirettamente dal portfolio di un artista vietnamita di nome Hung Nguy, che sul proprio profilo su ArtStation ha confermato di aver lavorato a una serie di artwork dedicati al videogame d'azione basato sul personaggio della Casa delle Idee.

IGN

Hung Nguy è uno dei dipendenti di Volta, studio parte del gruppo Keywords che si occupa di realizzare illustrazioni, bozzetti e concept art per produzioni di terze parti. L'artista ha incluso sul suo curriculum la realizzazione di alcuni lavori (attualmente non pubblicati) per Marvel's Wolverine, confermando che l'esclusiva per PlayStation 5 realizzata dalla software house capitanata da Ted Price sarebbe effettivamente in programma per il 2024, dopo il teaser presentato all'evento PlayStation Showcase nel settembre del 2021.

Insomniac ci ha già abituato alla pubblicazione di nuovi giochi a distanza di un anno l'uno dall'altro, per cui l'eventualità che Marvel's Wolverine possa esordire a circa un anno dal lancio di Marvel's Spider-Man 2 non è da escludere. Le ultime indiscrezioni, tuttavia, parlavano di un possibile rinvio interno per il progetto, che tarderebbe fino ai primi mesi del 2025 per permettere al team di lavorare al meglio sulla sua nuova creatura.

Interessante, al tempo stesso, l'altro progetto a cui Nguy avrebbe lavorato nell'ultimo periodo: nel suo curriculum, infatti, compare il nuovo videogioco di Bend Studio, il team autore di Days Gone che, dopo aver perso alcune figure chiave come il game director Jeff Ross e il creative director John Garvin, avrebbe cancellato i lavori per il suo sequel e starebbe lavorando a un franchise nuovo di zecca.

Con una line-up di produzioni first-party attualmente avvolta nel mistero, è lecito credere che Sony possa presto organizzare un nuovo evento PlayStation Showcase per svelare i prossimi progetti dei suoi studi maggiori: da Naughty Dog a Sony Santa Monica, passando per Housemarque e la stessa Bend Studio, sono tanti i team di PlayStation Studios che stanno lavorando alacremente per dar vita a nuove esperienze con cui supportare PlayStation 5 verso i suoi ambiziosi obiettivi. Al tempo stesso non è da escludere che Sony possa sfruttare l'imminente evento The Game Awards 2023 previsto per il mese di dicembre per svelare alcuni dei giochi in arrivo su PS5 nel 2024.