PlayStation: Brian Fleming lascia Sucker Punch dopo quasi trent'anni, nuova guida dal 2026

Sucker Punch è entrata nella famiglia PlayStation nel 2000 e, negli anni, ha firmato alcune delle serie più riconoscibili del catalogo di Sony, tra cui Sly Cooper, inFamous e Ghost of Tsushima, oltre al più recente seguito di quest'ultimo, Ghost of Yotei. Sony ha sottolineato che Fleming ha lavorato "a stretto contatto" con PlayStation Studios nell'ultimo anno per garantire una transizione ordinata e solide basi per il futuro dello studio.