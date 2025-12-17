PlayStation: Brian Fleming lascia Sucker Punch dopo quasi trent'anni, nuova guida dal 2026

Cambio al vertice per Sucker Punch Productions, lo studio PlayStation autore di Ghost of Yotei e della serie inFamous: il co-fondatore lascia dopo 28 anni
© Ufficio stampa
Novità in casa PlayStation: Brian Fleming, co-fondatore di Sucker Punch Productions, ha annunciato che lascerà lo studio dopo 28 anni. A partire dal 1° gennaio 2026, la guida della software house passerà a Jason Connell e Adrian Bentley, che assumeranno il ruolo di co-responsabili dell'azienda, segnando l'avvio di una nuova fase per uno dei team più noti e apprezzati della scuderia PlayStation Studios.
Sucker Punch è entrata nella famiglia PlayStation nel 2000 e, negli anni, ha firmato alcune delle serie più riconoscibili del catalogo di Sony, tra cui Sly Cooper, inFamous e Ghost of Tsushima, oltre al più recente seguito di quest'ultimo, Ghost of Yotei. Sony ha sottolineato che Fleming ha lavorato "a stretto contatto" con PlayStation Studios nell'ultimo anno per garantire una transizione ordinata e solide basi per il futuro dello studio.
Fleming ha affidato ai social un messaggio di congedo, esprimendo fiducia nella nuova guida: secondo il co-fondatore di Sucker Punch, Connell e Bentley guideranno lo studio con un team "più forte che mai", mentre gli altri direttori di gioco sarebbero pronti a raccogliere nuove sfide e a sostenere la prossima fase di crescita per dar vita a nuove produzioni PlayStation degne di nota.
Il co-fondatore resterà tra le fila di Sucker Punch Productions fino ad aprile per accompagnare il passaggio di consegne. Successivamente, ha spiegato di voler dedicare tempo alla famiglia e a un periodo di viaggi, senza escludere la possibilità di esplorare nuove opportunità tra industria, tecnologia, intrattenimento e attività di consulenza.
Secondo Sony Interactive Entertainment, Connell e Bentley rappresentano una continuità naturale per Sucker Punch Productions e il futuro dello studio first-party PlayStation: il primo ha ricoperto ruoli di primo piano sul fronte creativo legati alla serie "Ghost", mentre il secondo ha guidato negli anni lo sviluppo tecnico e produttivo come direttore tecnico. La nomina, nelle intenzioni, dovrebbe garantire stabilità e coerenza a uno studio che, negli ultimi anni, è diventato centrale per i videogiochi targati PlayStation.
Non è il solo dirigente della vecchia guardia a lasciare uno studio di proprietà di Sony e PlayStation: qualche mese fa, infatti, anche Insomniac Games aveva annunciato un avvicendamento al vertice, con un'icona del calibro di Ted Price che ha annunciato il suo ritiro dalle scene per lasciar posto a Chad Dezern, Ryan Schneider e Jen Huang.