Marathon torna a marzo: Bungie mostra le novità del suo sparatutto

Il nuovo video ha quindi un valore "di confronto" tra la versione precedente e quella attuale, mostrando cosa è stato rivisto e come lo studio intenda rilanciare il progetto. Il filmato ci riporta a Tau Ceti IV, una colonia abbandonata in cui i cosiddetti Runner dovranno esplorare e saccheggiare lo scenario sfruttando un telaio da corsa biocibernetico. L'obiettivo è accumulare risorse e soprattutto sopravvivere abbastanza da riuscire a completare l'esfiltrazione, affrontando un doppio livello di minaccia: da un lato le forze ostili del mondo di gioco, dall'altro i corridori rivali pronti a contendersi bottino e vie di fuga.