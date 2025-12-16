Marathon torna a marzo: Bungie mostra le novità del suo sparatutto

Marathon: com'è cambiato lo sparatutto di Bungie dopo il rinvio
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Gli autori di Halo e Destiny presentano il "nuovo volto" dello sparatutto pubblicato da PlayStation, che arriverà tra tre mesi su PC e console
© Ufficio stampa
Marathon, il nuovo sparatutto di Bungie, esce finalmente dall'ombra e torna ad avere una direzione chiara. Con il diario degli sviluppatori "Il mondo di Marathon", l'azienda conosciuta per le saghe di Halo e Destiny ha fissato una finestra di lancio per il suo prossimo videogame di sopravvivenza basato sull'esfiltrazione: arriverà a marzo su PC e console, con la data finale che sarà svelata nelle prossime settimane.
La conferma arriva dopo il clamoroso rinvio del gioco, previsto inizialmente per il 23 settembre di quest'anno e rimandato al 2026 dopo un test a circuito chiuso non esaltante e reazioni della community non certo promettenti: al tempo, Bungie aveva deciso di rinviare il progetto a tempo indefinito e a lavorare su alcuni miglioramenti basandosi proprio sul riscontro del pubblico.
Il nuovo video ha quindi un valore "di confronto" tra la versione precedente e quella attuale, mostrando cosa è stato rivisto e come lo studio intenda rilanciare il progetto. Il filmato ci riporta a Tau Ceti IV, una colonia abbandonata in cui i cosiddetti Runner dovranno esplorare e saccheggiare lo scenario sfruttando un telaio da corsa biocibernetico. L'obiettivo è accumulare risorse e soprattutto sopravvivere abbastanza da riuscire a completare l'esfiltrazione, affrontando un doppio livello di minaccia: da un lato le forze ostili del mondo di gioco, dall'altro i corridori rivali pronti a contendersi bottino e vie di fuga.
Nel nuovo diario degli sviluppatori, Bungie conferma diverse aggiunte rispetto all'incarnazione di sei mesi fa: la chat di prossimità, una vera modalità in solitaria per lo sparatutto e soprattutto il nuovo telaio ROOK, caratterizzato da una dotazione limitata e pensato per consentire recuperi di risorse anche in partite già avviate. Lo studio parla inoltre di miglioramenti generali alla sensazione di coinvolgimento e di "pericolo", oltre a un salto di qualità nella fedeltà visiva e a un'interfaccia aggiornata.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Bungie ha confermato le indiscrezioni sul prezzo di lancio del nuovo progetto, che sarà distribuito a circa 40 euro nel vecchio continente: l'acquisto includerà l'accesso agli aggiornamenti gratuiti all'esperienza di gioco, che arriveranno nel corso dell'anno, e l'ingresso al Crio-archivio (la prima sezione della nave UESC Marathon) nella Stagione 1. Particolare attenzione viene dedicata alla promessa di un'esperienza competitiva equa: Bungie esclude meccaniche che permettono di vincere tramite acquisti (il modello "pay-to-win") e sostiene che il risultato di una sessione (esfiltrazione o morte) non dipendererà da quanto si spende.
Anche i Pass ricompense seguiranno un modello senza scadenze, con la possibilità di acquistare quelli precedenti e sbloccare ricompense in qualunque momento. Ulteriori dettagli sulla tabella di marcia e i contenuti stagionali arriveranno a ridosso del lancio, ma Bungie anticipa già un nuovo giro di informazioni per il mese di gennaio, quando verrà condivisa verosimilmente anche la data di lancio finale dello sparatutto dalle tinte fantascientifiche creato dalla software house americana.