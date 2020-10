PS5: il rapper Travis Scott diventa partner creativo della console next-gen di Sony

La campagna marketing dedicata a PlayStation 5 si espande: dopo aver inviato una console al calciatore Robert Lewandowski , Sony ha annunciato infatti una nuova collaborazione esclusiva con Travis Scott , il rapper statunitense recentemente protagonista di un concerto all'interno di Fortnite , per promuovere la crescita della console con nuove idee creative. Eric Lempel , Senior Vice President del marketing di Sony, ha ufficializzato la collaborazione con il produttore americano che sarà appunto Strategic creative partner di PlayStation con effetto immediato.

Inaugurata con il trailer che vedete di seguito, la partnership tra Sony e il brand Cactus Jack di Travis Scott vedrà il rapper occupare una posizione di rilievo che va ben oltre quella di un semplice testimonial.

"Non vedo l'ora di mostrarvi tutto ciò a cui abbiamo lavorato insieme al team di PlayStation", ha commentato l'artista, facendo riferimento a una nuova serie di progetti che spingeranno molto sul lato creativo. "Sono molto interessato alle reazioni dei fan, e in particolare a quelle dei videogiocatori. Non vedo ovviamente l'ora di provare qualche gioco insieme a voi!".

Non sappiamo tuttavia i termini dell'accordo e quali saranno i primi frutti di questa collaborazione tra Sony e il noto artista statunitense, ma è certamente interessante notare come entrambe le aziende dell'industria videoludica, Microsoft inclusa, puntino ancora una volta su personalità illustri della scena rap per promuovere i lanci delle rispettive console.

Solo poche ore fa, infatti, la casa di Redmond ha inviato a Snoop Dogg un frigorifero che riproduce il design di Xbox Series X, in risposta a tutte le immagini divertenti pubblicate in rete in seguito alla presentazione dell'ammiraglia (il cui aspetto, appunto, è stato considerato "simile a un frigo").

