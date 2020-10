PlayStation 5 è già nelle mani di Robert Lewandowski, ecco le prime foto

Quando manca meno di un mese al lancio di PlayStation 5 , il calciatore Robert Lewandowski ha condiviso alcune foto in cui mostra con fierezza di essere in possesso della nuova console di Sony , il cui debutto è previsto ufficialmente il 12 novembre negli Stati Uniti e il 19 novembre in Europa. Nelle due foto condivise dall'attaccante polacco, possiamo notare il calciatore mentre gioca a un non meglio precisato gioco per PS5 e un primo piano del controller DualSense .

Il post condiviso su Instagram dal bomber del Bayern Monaco recita "This 5eason game has no limits #PS5", riprendendo l'ormai celebre spot Play has no limits (letteralmente "Il gioco non ha limiti") alla base della campagna marketing scelta da Sony per la sua console di nuova generazione.

Diamo un'occhiata al controller di PlayStation 5, DualSense, che stando alle indicazioni di Sony dovrebbe offrire un coinvolgimento senza precedenti nel mondo dei videogiochi.

Non sappiamo se Lewandowski sarà uno dei volti scelti dalla casa nipponica per promuovere la console attraverso uno spot televisivo, ma non dovrebbe mancare molto per scoprire maggiori informazioni sulla nuova ammiraglia di casa PlayStation: con l'uscita prevista tra poche settimane, le prime recensioni e analisi dettagliate di hardware e giochi di nuova generazione sembrano ormai in dirittura d'arrivo.

