PlayStation 5 messa a nudo: ecco tutti i segreti della console di nuova generazione di Sony

È arrivato un po' a sorpresa un lungo e interessante video dedicato a PlayStation 5 e, in particolare, ai componenti hardware che andranno a comporre la console di nuova generazione di Sony , in uscita il prossimo 19 novembre in due versioni (con e senza lettore Blu-ray). Nel video, il vicepresidente della divisione Hardware Design della casa giapponese, Yasuhiro Ootori , ha spiegato nei minimi particolari cosa c'è all'interno della piattaforma.

Il responsabile dell'azienda nipponica ha mostrato la console in tutta la sua maestosità, forte di dimensioni generose (10.4 x 39 x 26 cm) e di uno chassis molto più grande di quello di PS4 e PS4 Pro, necessario per offrire performance adeguate alla potenza di calcolo e una silenziosità maggiore, così da risolvere uno dei maggiori problemi dell'attuale ammiraglia.

Oltre a mostrare la dotazione (tre porte USB Type-A, delle quali due ad alta velocità, e una più moderna USB Type-C, un'uscita HDMI, una porta LAN e quella per l'alimentazione), Ootori ha svelato il funzionamento dello stand: sarà possibile avvitarlo alla base per assicurare una stabilità ottimale con posizionamento in verticale: sarà possibile svitare la vite (tramite un comune cacciavite) e conservarla all'interno della base, con un alloggiamento a scomparsa molto intelligente, per poi agganciare lo stand alla scocca di PS5 e posizionarla in orizzontale.

Una volta rimossi i pannelli, l'esperto di Sony ha mostrato gli elementi interni: la generosa ventola garantirà un corretto ricircolo dell'aria, mentre due vani per la polvere consentiranno di aspirare quella in accesso al fine di mantenere sempre pulita la nuova console. In corrispondenza della ventola c'è anche uno slot per l'alloggiamento della scheda di espansione per la memoria di archiviazione, che accetterà SSD PCIe 4.0 di tipo M.2 ritenuti compatibili da Sony.

Sony ha confermato che PS5 includerà le ultime tecnologie in termine di comunicazione wireless, con un modulo Wi-Fi 6 e un'antenna Bluetooth 5.1, prima di passare al pezzo forte: la piastra con il "cuore" della console. Un processore AMD Ryzen Zen 2 da 8 core e 16 thread che raggiungono i 3.5 GHz di frequenza, a cui si somma una scheda grafica AMD Radeon RDNA 2 da 10.3 TeraFLOPs e una RAM da 16 GB. Non può mancare, chiaramente, il disco a stato solido da 825 GB che assicurerà tempi di caricamento estremamente rapidi grazie all'incredibile velocità di lettura dei dati.

Ootori ha poi mostrato la tecnologia sfruttata da Sony per il raffreddamento: la casa giapponese farà uso di metallo liquido come conduttore termico, soluzione raggiunta dopo due anni di sperimentazioni e che, grazie al vistoso dissipatore realizzato in modo da raggiungere le stesse performance delle camere di vapore, permetterà a PS5 di essere silenziosa e soprattutto non troppo bollente dopo lunghe ore di utilizzo.

Un hardware, quello di PlayStation 5, che conferma l'impegno da parte di Sony nel progettare un'architettura capace di imparare dagli errori della sua console precedente senza tuttavia rinunciare alla potenza. La console arriverà il prossimo mese in Italia e sarà in vendita a partire da 399 euro (per la versione priva di lettore ottico, concepita per una fruizione esclusivamente digitale), con una line-up di giochi che include il nuovo videogioco di Spider-Man con protagonista Miles Morales e il remake di Demon's Souls.

