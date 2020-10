Marvel's Spider-Man: aspettando Miles Morales, anche Peter Parker si rifà il look su PS5

Ha stupito un po' tutti la scelta, inusuale, da parte di Insomniac Games di cambiare il volto del protagonista per l'originale Marvel's Spider-Man lanciato su PS4: in occasione del debutto del DLC dedicato a Miles Morales , infatti, i giocatori che acquisteranno PlayStation 5 il prossimo 19 novembre e si lasceranno tentare dalla versione Ultimate Edition del gioco dedicato all'Uomo Ragno potranno vivere l'avventura originale di Peter Parker sfruttando tutti i miglioramenti offerti dalla console next-gen di Sony, incluso un nuovo aspetto per il personaggio .

Con una serie di video pubblicati su PlayStation Blog, Insomniac Games ha spiegato cosa cambierà in Marvel's Spider-Man: Remastered, che non solo includerà modelli migliorati e una resa più elevata per i materiali, ma anche il Ray Tracing applicato agli scenari per offrire ombreggiature ambientali e riflessi molto più realistici.

La versione PS5 di Marvel's Spider-Man permetterà infatti di scorgere riflessi autentici dalle finestre degli edifici, enfatizzati da un nuovo sistema meteo e una rappresentazione del cielo ancora più suggestiva. Date un'occhiata a un'immagine tratta dalla versione next-gen.

Oltre a lavorare sugli ambienti, Insomniac ha cambiato anche i modelli dei personaggi, realizzando asset più realistici per la pelle, i denti, gli occhi e persino i capelli, che stando alle dichiarazioni del team di sviluppo sono stati realizzati a mano per i modelli principali.

Tutto ciò ha spinto la software house a creare un nuovo modello per il protagonista Peter, non più basato sul volto di John Bubniak ma su quello di Ben Jordan, scelto dagli sviluppatori per rispecchiare al meglio il lavoro di facial capture svolto dall'attore Yuri Lowenthal.

Il risultato è certamente molto differente rispetto al gioco originale: il Peter Parker di Ben Jordan è molto più simile a Tom Holland (l'attore che interpreta Spider-Man e Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe) di quanto non fosse Bubniak, aspetto che non è stato gradito da tutti i fan del gioco originale. L'opera è comunque impressionante, a giudicare dai risultati mostrati in una delle scene più rappresentative della campagna di Marvel's Spider-Man.

Insomniac ha voluto mostrare anche i benefici di una potenza hardware superiore, svelando un piccolo assaggio del gameplay della cosiddetta modalità Performance, che spingerà Marvel's Spider-Man (non soltanto il DLC di Miles Morales, ma anche il gioco originale) a 4K dinamici con un frame-rate di 60 fotogrammi per secondo. Un cambiamento nettissimo per una fluidità senza paragone. Vedere per credere!

