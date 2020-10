La rivoluzione di PS5: ecco come sarà l'interfaccia della console next-gen di Sony

Con un evento State of Play mostrato a sorpresa da Sony , abbiamo finalmente scoperto come sarà l'interfaccia utente di PlayStation 5 : la console di nuova generazione, che prenderà il posto di PS4 il prossimo 19 novembre dopo sette anni di onorata carriera, potrà contare infatti su un sistema operativo rapido e ricco di caratteristiche interessanti che renderanno la fruizione dei giochi più coinvolgente che mai. Scopriamola insieme.

In primo luogo, Sony si è focalizzata sul nuovo Centro di Controllo: si tratta di una serie di attività e contenuti legati a un particolare gioco in esecuzione, proposte attraverso delle Schede colorate in modo differente a seconda che si tratti di un livello, di un Trofeo da sbloccare o di una particolare sfida studiata dagli sviluppatori. Il sistema operativo di PlayStation 5 può infatti aiutare l'utente a completare gli obiettivi più complesso tramite un sistema di guide integrato (riservato agli abbonati a PlayStation Plus e chiamato Game Help) che mostrerà immagini e video realizzati dagli stessi sviluppatori, che saranno anche privi di spoiler.

I possessori di PlayStation 5 saranno dunque in grado di accedere a determinate porzioni del gioco direttamente dall'interfaccia, con tempi di caricamento super rapidi garantiti dall'SSD interno. Il team di Sony ha mostrato anche come sia possibile passare da un gioco all'altro in un batter d'occhio, unendosi ad esempio a una partita multiplayer direttamente dal Party (la chat vocale tra due o più utenti, che ora consente anche di condividere lo schermo di un giocatore, così da farsi "guidare" dagli amici o di mostrare in diretta le proprie gesta) senza lunghe attese.

Il video mostra anche come funziona il nuovo menu Create, evoluzione della funzionalità Share di PS4 ora capace di registrare video e immagini in 4K, che potranno essere successivamente condivise con gli amici, con gli utenti di un Party specifico oppure sui social network. Si è visto anche un assaggio di quello che sarà il nuovo PlayStation Store, ora finalmente integrato nel sistema operativo, e delle schede dei singoli giochi nella schermata principale, ora impreziosite da un vero e proprio hub che si evolve, rispetto a quanto visto su PS4, introducendo maggiori dettagli e contenuti sul videogame in questione.

Sony ha promesso ulteriori dettagli su PlayStation 5 e la sua interfaccia nelle prossime settimane, in previsione del lancio previsto tra poco più di un mese sul mercato europeo. A seguire il video integrale che mostra nel dettaglio il nuovo sistema operativo della console next-gen.

