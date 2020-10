Spider-Man: Miles Morales avrà un gatto per aiutarvi a combattere il crimine

IGN

Molte sono le cose che attirano i navigatori del web, specie nel mondo dei videogiochi. Dunque, se a un videogame di successo si aggiunge un simpatico animale, le probabilità di aumentare la propria popolarità aumentano. Tutto questo accadrà in Marvel's Spider-Man: Miles Morales, il nuovo gioco di Insomniac per console PlayStation in cui come ricompensa di fine missione, il nostro eroe aracnide riceverà una skin in cui potrà portare con sé un gatto all'interno del suo zaino.