Mortal Kombat 1, tutto pronto per il debutto di Patriota

Dopo Omni-Man, Quan Chi, Peacemaker ed Ermac, il roster dell'ultimo capitolo della saga di Mortal Kombat sta per ampliarsi ulteriormente: la software house ha mostrato un video che anticipa alcune delle mosse dello spietato personaggio, anticipando un'uscita che potrebbe essere ormai imminente.

Nel trailer, si vede Patriota (Homelander, nella versione originale del fumetto) prepararsi a combattere contro Liu Kang, volto storico della saga di NetherRealm Studios: qui, vediamo il capo dei Sette rispondere al celebre calcio del Dio del Fuoco con alcune delle sue mosse più caratteristiche, dalla capacità di volare alla possibilità di sparare poderosi raggi laser con lo sguardo.

Tutte caratteristiche che vengono interpretate alla perfezione nelle brutali "fatality" del personaggio, che come da tradizione incarnano tutta la violenza che, oltre a essere uno degli elementi cardine della saga picchiaduro, è anche il leitmotiv dell'intera serie a fumetti di Ennis e Robertson. È lecito credere che Patriota possa entrare a far parte del roster nel mese di giugno, ma sfortunatamente toccherà attendere ancora qualche giorno per scoprire la data di lancio ufficiale.

Il trailer ha confermato la presenza di Ferra, combattente al soldo di Kotal Khan che aveva fatto il suo esordio in Mortal Kombat X: in questo episodio, la guerriera sarà utilizzabile come personaggio "Kameo" per ottenere supporto durante gli scontri.