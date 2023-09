Videogiochi: Megan Fox si trasforma in un personaggio di Mortal Kombat 1

Cinema e videogiochi continuano a intrecciarsi : sono sempre di più le stelle di Hollywood che decidono di apparire nel settore videoludico, prestando la propria voce o le sembianze per dar vita ai personaggi digitali chiamate a muoversi in quei mondi virtuali.

Introdotta per la prima volta nel capitolo Deadly Alliance, Nitara è un personaggio ricorrente del franchise creato da NetherRealm Studios: si tratta di un'eroina che lotta per proteggere la sua razza sfruttando ogni singolo elemento in suo possesso, dagli artigli affilati agli artigli incredibilmente letali.

Nella reinterpretazione di Mortal Kombat 1, Nitara avrà dunque l'aspetto e la voce di Megan Fox, che ha contribuito ha creare questa nuova versione del personaggio con ferocia e brutalità. "Sono cresciuta giocando a Mortal Kombat, non riesco ancora a credere che darò la voce a un personaggio del nuovo gioco", afferma Megan Fox. "È un onore far parte di uno dei più grandi videogiochi di tutti i tempi".

Non si tratta dell'unica star hollywoodiana a fare la sua apparizione nel nuovo picchiaduro, in uscita il 19 settembre su PC, PlayStation e Xbox: gli appassionati di giochi di combattimento potranno infatti sbloccare una "variante" del personaggio di Johnny Cage basata sull'aspetto di Jean-Claude Van Damme, mentre tra i personaggi in uscita nel pass stagionale ci sarà un lottatore come Omni-Man (dalla serie "Invincible"), interpretato da J.K. Simmons.