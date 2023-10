Mortal Kombat 1 si prepara al primo "ospite": in arrivo Omni-Man

La nemesi della serie Invincible, nato dalla fantasia di Robert Kirkman e recentemente apparsa sul piccolo schermo grazie alla serie a cartoni animati creata da Amazon Studios, sarà il primo dei lottatori aggiuntivi che fanno parte del "Kombat Pack" del nuovo capitolo della saga picchiaduro.

Omni-Man debutterà in Mortal Kombat 1 portando con sé alcune delle sue mosse più caratteristiche, inclusa la "fatality" che prevede un violentissimo "viaggio in treno" con il malcapitato di turno. Per l'occasione, il personaggio sarà doppiato dall'attore J.K. Simmons (J. Jonah Jameson nella trilogia di "Spider-Man" curata da Sam Raimi, nonché interprete del Commissario Gordon nel film "Justice League" di Zack Snyder), che ha prestato la sua voce allo stesso personaggio nella serie tv.

La nemesi di Invincible sarà solo uno dei sei personaggi aggiuntivi del picchiaduro, che oltre a tre vecchie conoscenze della saga (Quan Chi, Ermac e Takeda) ospiterà anche due antagonisti/antieroi di altrettante serie a fumetti che sono state riproposte sul piccolo e grande schermo: Patriota (The Boys) e Peacemaker (tra i protagonisti della serie omonima e di The Suicide Squad).

Coloro che acquisteranno il Kombat Pack di Mortal Kombat 1 potranno accedere a Omni-Man dal 6 novembre, mentre gli altri personaggi arriveranno verosimilmente a cadenza bimestrale per mantenere sempre elevato l'interesse attorno al nuovo capitolo del picchiaduro.