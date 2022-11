Metal Gear Solid come Silent Hill: la saga tornerà con remake e riedizioni

Vista l'impossibilità di coinvolgere il leggendario designer di Kojima Productions, che proprio da Konami ha "divorziato" in seguito alle divergenze sul misterioso P.T. (demo giocabile del progetto Silent Hills, poi cancellato dal publisher nipponico), la società vorrebbe affidare a team esterni la realizzazione di riedizioni e remake per ravvivare l'interesse attorno alla saga, prima di valutare eventualmente il coinvolgimento di terze parti per un capitolo nuovo di zecca.

In tal senso, sembrerebbe ormai certo il ritorno di Metal Gear Solid 3 Snake Eater: stando alle dichiarazioni di Andy Robinson, giornalista britannico che aveva anticipato il cambio di nome di Pro Evolution Soccer in eFootball e la possibilità che Silent Hill tornasse con nuovi progetti, il terzo capitolo della serie creata da Kojima tornerebbe con un rifacimento per raccontare ancora una volta la storia di Big Boss.

Trattandosi del "primo capitolo" in termini di linea temporale, Snake Eater sarebbe perfetto per un rilancio di Metal Gear Solid e non è un caso se, nei giorni scorsi, il team Virtuos (da tempo specializzato in operazioni di questo genere) abbia pubblicato sui social network un misterioso teaser che sembra anticipare proprio il ritorno del super soldato, con annuncio fissato apparentemente ai The Game Awards 2022 dell'8 dicembre.

Robinson, però, parla di altri ritorni per Metal Gear Solid, ed è qui che entrano in gioco le succitate riedizioni: Konami potrebbe avere in serbo una raccolta dedicata a Peace Walker, Ground Zeroes e Phantom Pain per concludere il ciclo legato a Big Boss, prima di valutare se proporre un capitolo inedito o dedicarsi agli episodi che narrano la storia di altre icone come Solid Snake e Raiden.

Difficile stabilire se l'azienda giapponese proporrà un evento interamente dedicato al futuro di Metal Gear Solid, come nel caso di Silent Hill, o se sfrutterà la vetrina degli "Oscar dei videogiochi" del prossimo mese per un ritorno così importante, ma sembra ormai scontato che dopo sette anni da Metal Gear Solid V: Phantom Pain, la saga sia finalmente pronta al ritorno sulla scena videoludica.

