Metal Gear, presentazione imminente: il doppiatore di Raiden promette novità

L'attore ha condiviso su Twitter un video per promuovere la sua pagina Cameo - un servizio che consente ai fan di richiedere messaggi di auguri e frasi personalizzate - ricevendo in risposta la richiesta da parte di alcuni fan su eventuali iniziative legate al ritorno di Metal Gear.

Flynn non ha fatto attendere i suoi fan, confermando che potrebbe essere effettivamente in arrivo un evento organizzato da Konami nel tentativo di riportare in auge la storica serie. "Restate sintonizzati, alcune novità saranno annunciate nelle prossime settimane", ha risposto il doppiatore che ha interpretato il ninja cyborg in Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriot e nello spin-off Metal Gear Rising: Revengeance, realizzato da PlatinumGames.

Proprio il prossimo mese si festeggerà il decimo anniversario dalla pubblicazione di Metal Gear Rising, lanciato originariamente nel 2013 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360: non è da escludere che Konami possa aver stretto un nuovo accordo con PlatinumGames per la realizzazione di un sequel di Rising come parte di una strategia più ampia che include tanti altri progetti del franchise.

Solo qualche mese fa, infatti, l'azienda nipponica ha proposto la stessa strategia per Silent Hill, annunciando remake e nuovi capitoli realizzati in collaborazione con altri partner: nel caso di Metal Gear Solid, da tempo si parla del possibile rifacimento del terzo episodio che potrebbe arrivare insieme a una riedizione in alta definizione dei capitoli meno recenti, così da permettere a vecchi e nuovi giocatori di (ri)scoprire le avventure di Solid Snake, Big Boss e tutti gli altri indimenticabili personaggi partoriti dalla mente di Kojima.

Possibile, dunque, che la software house stia preparando un nuovo evento in cui sarà svelato il futuro di Metal Gear: lo showcase potrebbe tenersi tra febbraio e marzo secondo le stime di Flynn, che sarebbe ovviamente coinvolto nel potenziale ritorno del suo Raiden sulla scena videoludica.