Konami non si ferma: un "grande ritorno" sarà annunciato quest'anno

In un augurio condiviso sulle pagine della rivista giapponese Famitsu, Konami ha invitato i suoi fan a restare sintonizzati nei prossimi mesi per scoprire maggiori dettagli sulle novità attualmente in cantiere.

"Buon anno a tutti gli appassionati di videogiochi. Vi ringraziamo molto per aver apprezzato molti dei giochi Konami dello scorso anno. Quest'anno è l'Anno del Coniglio e stiamo progettando nuovi videogiochi per alcuni franchise molto conosciuti, con l'obiettivo di fare passi da gigante", si legge nel messaggio. "Siamo inoltre lavorando alla realizzazione di nuovi progetti che non abbiamo ancora annunciato, e vi invitiamo a restare sintonizzati in attesa di futuri annunci da parte di Konami".

Dopo Castlevania (che è tornato come parte di un crossover con il roguelike Dead Cells) e Silent Hill (protagonista di numerosi annunci, avvenuti come parte di un evento dedicato al brand), il franchise che sembrerebbe essere destinato a un ritorno in grande stile è proprio Metal Gear Solid: secondo le ultime indiscrezioni, lo studio Virtuos sarebbe al lavoro sul remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater per PC e console di nuova generazione.

Non è chiaro se il publisher giapponese abbia stretto degli accordi (similmente a quanto fatto con il franchise di Silent Hill) per dar vita a progetti inediti basati sulla serie di Metal Gear, ma è lecito credere che il ritorno di Snake Eater sia solo un primo passo per reintrodurre i fan all'universo creato da originariamente dal designer Hideo Kojima.

