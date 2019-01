Marvel's Spider-Man, arrivano i nuovi costumi dei Fantastici 4

29 gennaio 2019 07:40 Marvelʼs Spider-Man, arrivano i nuovi costumi dei Fantastici 4 Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, Insomniac Games lancia due nuove skin per personalizzare lʼUomo Ragno su PS4

Il costume Bombastic Bag-Man Suit. Come promesso nelle scorse settimane, Insomniac Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Marvel's Spider-Man, il videogioco ufficiale dell'Uomo Ragno in esclusiva per PlayStation 4, aggiungendo due nuovi costumi ispirati alla saga dei Fantastici 4.



Con la pubblicazione della patch 1.14, la software house ha infatti aggiunto al videogioco le skin Bombastic Bag-Man e Future Foundation, ottenibili senza costi aggiuntivi dai possessori del gioco su PS4.

Il primo costume è stato presentato per la prima volta nel numero 258 di The Amazing Spider-Man, nel 1963: in quest'avventura, Spider-Man si dirige al quartier generale dei Fantastici 4, il Baxter Building, per far sì che Mister Fantastic possa esaminare e rimuovere il simbionte indossato da Peter Parker. Mister Fantastic donerà un nuovo costume a Peter, con la Torcia Umana che gli offrirà una maschera... fatta in casa per celare la propria identità.