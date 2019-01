Spider-Man per PS4: come sbloccare il costume segreto - parte 2 di 2

Midtown



- Columbus Circle: inquadrate la statua che sta di fianco alla Fisk Tower, nel punto di incontro tra Midtown, Hell's Kitchen e Central Park.

- Paramount Building: questo grande palazzo con orologio sulla cima è all’inizio di Times Square, a sud del punto sulla mappa che indica la famosa località di New York.

- Beacon Court: questa piccola piazza circolare, con un albero solitario tra due palazzi, si trova vicino all’angolo nordest del distretto, a nord della cattedrale di San Patrizio.

- Murale delle Carpe Koi: quest’opera si trova sul lato nordest del distretto, a nord delle Nazioni Unite, vicino al mare.



Upper East Side



- Libreria sulla 65a strada: la potete trovare all’angolo sudovest del distretto. La facciata frontale è rivolta verso nord; la riconoscerete facilmente grazie a due grandi poster di Greek Myth.

- Piazza della fontana inattiva: si trova al termine di una scalinata al lato di Park Ave, al centro del distretto - dall’altra parte della strada rispetto alla torre degli Avengers.

- Museo latino-americano: versante nordovest del distretto, a nord del museo Guggenheim, al confine con Central Park.

- Black Wing Tavern: questo pub all’aria aperta si trova nell’area nordest del distretto, vicino al distretto di polizia locale.



Central Park



- Padiglione per le barche: questo piccolo attracco si trova a est della fontana Bethesda, nell’area centrale del distretto. Lo potete trovare sul lato nord di un laghetto, vicino a un ponte.

- Cleopatra's Needle: il grande obelisco egizio che si trova a Central Park, a ovest del museo di arte contemporanea.

- Catello Belvedere: questo grosso edificio si trova nell’area ovest di Central Park, dal lato opposto rispetto al museo di arte contemporanea.

- The Blockhouse: il piccolo e famoso fortino di Central Park si trova all’angolo nordovest del distretto.



Upper West



- Soldiers' and Sailors' Monument: questo pilastro è situato nel parco, nella parte sudovest del distretto, vicino al mare.

- Statua "Eagles and Prey": normalmente visitabile a Central Park, questa statua si trova nel gioco vicino al mare in questo distretto, intorno alla metà del parco, a nord rispetto al monumento di cui sopra.

- Fire House 74: si trova lungo il bordo est del distretto, vicino a Manhattan Ave e alla 79a strada, lungo un vicolo a sudest del distretto di polizia.

- Greenhouse: questo edificio si trova, come la statua e il monumento, nel parco sul lungomare, nella parte nordovest del distretto, a ovest del distretto di polizia e a sud di alcuni campi da tennis.

- Edificio Oscorp Records: questo edificio, con tanto di piazza e pennone battente bandiera Oscorp, si trovano a nord rispetto al centro del distretto - si tratta di uno dei luoghi che dovrete visitare svolgendo le missioni della storia principale.



Harlem



- Statua "Sherman Monument": nel mondo reale quest’opera si trova all’interno di Central Park, ma in Spider-Man la potete scovare lungo il bordo inferiore del distretto, all’incrocio con l’angolo in alto a sinistra di Central Park.

- General Grant National Memorial: si trova nell’angolo nordovest di Harlem, all’interno della zona dei parchi, a est rispetto al campus dell’università Morningside.

- Murales di Harlem: questo muro pieno di graffiti si trova sul lato orientale del distretto, lungo la strada che passa sotto al ponte che porta verso est, di fianco a un parcheggio.

- Soldier's Cemetery Monumento: questo monumento si trova all’angolo sudovest del Trinity Cemetery, nell’area nordoevst di Harlem, ed ha la forma di una torre.

- Tomba di Ben Parker: La tomba dello zio di Peter si trova nell’angolo più a nord del Trinity Cemetery, nell’area nordovest del distretto. Si tratta di una delle poche tombe ad aver sopra inciso un nome.

- Chiesa del Trinity Cemetery: la chiesa principale si trova nell’angolo nordovest del distretto, nei pressi del cimitero.

- Murales sugli edifici di Harlem: due pareti affrescate, una dietro all’altra, si trovano a sud della chiesa e del Trinity Cemetery, nell’area nordovest di Harlem. Sono rivolti verso ovest e fanno parte di un edificio complesso, e ritraggono dei maiali volanti e l’occhio della provvidenza.

- Manicomio di Harlem: questo edificio di mattoni si trova nel lato ovest di Harlem, riconoscibile dalla grande cancellata - ormai sigillata.

- Pale Horse Ridez: Il covo della gang di motociclisti si trova nella zona nord del distretto, verso il centro, vicino al bar senza nome, in un vicolo.

- Edificio per la campagna elettorale di Norman Osborn: potete trovare questo palazzo nell’area centrale del distretto, all’angolo tra St.Nicholas e la 120a strada, a sud del Bar senza nome.

- Harlem Community Garden: questo giardino segreto si trova nel lato est del distretto, poco più a sud rispetto alla stazione di ricerca Visibly Shaken.