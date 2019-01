Spider-Man per PS4: come sbloccare il costume segreto - parte 1 di 2

In Marvel's Spider-Man per PlayStation 4 c’è un costume nascosto, che non compare nella sezione apposita del menu neppure dopo aver completato il gioco. Per ottenerlo, dovete trovare i 50 luoghi dove scattare le foto segrete . Questi punti di interesse non appaiono sulla mappa se non si è dotati di una Mod di livello 50 per la tuta – in quel caso, verranno segnalati solo se si è nelle vicinanze.

Inquadrando questi luoghi l’obiettivo della macchina fotografica diventerà verde: scattate una foto in ognuno di questi per ottenere il costume ESU. Ecco la lista completa, divisa per aree della mappa:



Distretto finanziario



- Statua della libertà: si trova su una piccola isola a sud del distretto. Scattate la foto dai marciapiedi a sud di Battery Park.

- Statua del mastino: si trova al posto del famoso toro al confine sud del distretto, vicino a Battery Park, all’angolo dell’intersezione triangolare tra due strade.

- Facciata decorata a tema floreale: si trova vicino a North Cove Yacht Harbor, sul lato ovest del distretto, e si riconosce grazie ai dipinti presenti sulle vetrate al piano terra.

- Il traliccio: uno dei due tralicci che si trovano sul lungomare di Battery Park, vicino al North Cove Yacht Harbor, sul lato ovest del distretto.

- Statua della corte suprema di New York: la statua di una donna sconosciuta, a nord del centro del distretto, di fronte a un grande tribunale nei pressi del distretto di polizia locale.

- New York Pier: All’estremo lato nordovest del distretto c’è un lungo molo con un insegna "New York Pier": scattatele una foto.

- Teatro Auerbach: un teatro nell’area nordovest del distretto, caratterizzato da un’insegna gialla e un lungo tappeto rosso davanti all’entrata.

- L’edificio di Puck: si tratta di un luogo iconico, una struttura in mattoni rossi nell’angolo nordest del distretto, caratterizzate da due statue di un folletto, Puck, direttamente dal "Sogno di una notte di mezza estate".



Chinatown



- Dipartimento di polizia: lo trovate sul lato di Chinatown e potrete scattare la foto da qualsiasi lato dell’edificio.

- Graffiti di Rhino: zona sudovest del distretto. Cercate il crocevia tra quattro vicoli a ovest del dipartimento di polizia per individuare su un muro il disegno di Rhino.

- Skate-park di Williamsburg Bridge: sotto la rampa del ponte nella parte est di Chinatown: lo skate-park è caratterizzato da un’opera di street art raffigurante un cane.

- Arco d’ingresso del ponte di Manhattan: nonostante il suo nome, in questo gioco si trova all’inizio del ponte Williamsburg, a ovest, lungo la strada verso l’ingresso.

- Leo’s Pizza: nella parte est di Chinatown, ci passerete davanti durante una delle missioni della storia principale. Si trova a nordest della Smog Alert Research Station.

- Stuyvesant Town Fountain: nella parte nordest del distretto, vicino all’edificio con la pianta a croce (dove si trova Stuytown); cercate la fontana al centro.

- Graffiti di Scorpion: questa opera si trova all’angolo tra la dodicesima e Roger Street, nella parte nord del distretto.

- Statua della clinica HEART: nell’angolo nordovest del distretto si trova una serie di edifici chiamati clinica HEART; circa a metà è presente una statua, in linea d’aria a nord della Under Pressure Research Station.



Greenwich District



- Museo di arte moderna: nell’angolo nordovest del distretto trovate l’edificio che si affaccia sull’oceano. Scattate una foto alla facciata con la grande insegna che ne espone il nome.

- Stonewall Inn: uno storico gay bar che si trova nella zona ovest del distretto, con un’enorme bandiera arcobaleno disegnata sul lato dell’edificio e una appesa ad un pennone, a est delle industrie Octavius.

- Graffiti di J. Jonah Jameson: sopra la Roxxon Gas Station, tra la settima e Carmine, al centro del distretto, e ritrae Jameson con le fattezze di un bambino.



Hell’s Kitchen



- Studio legale Nelson & Murdock: si trova al centro di Hell’s Kitchen, leggermente verso nord, dall’altra parte della strada rispetto al bar di Josie.

- Portside Grain Building: una raffineria di cereali nell’area nordovest del distretto. La facciata da ritrarre è caratterizzata da un’enorme murales con una bandiera pirata (oltre all’insegna gialla con il nome dell’azienda).

- Graffiti di Vulture: questa opera di street art si trova nell’angolo sudovest del distretto, vicino a una passerella pedonale sopraelevata, sopra a un negozio di automobili.



Appuntamento alla prossima settimana con la parte conclusiva della guida dedicata a Marvel's Spider-Man.