I trucchi per divertirsi alla grande con Red Dead Redemption 2

Attenzione: alcuni codici hanno dei requisiti per poter essere attivati. In genere è necessario aver ottenuto in gioco una specifica copia di giornale. E ricordate: dopo averli attivati non otterrete più Trofei su PS4 e Obiettivi su Xbox One, quindi preoccupatevi di salvare prima dell'utilizzo, se siete interessati agli sbloccabili.



Codice: Abundance is the dullest desire

Effetto: munizioni infinite.

Prerequisito: giornale New Hanover Gazette No.27



Codice: A simple life, a beautiful death

Effetto: fornisce una serie di armi base

Prerequisito: nessuno



Codice: Greed is American Virtue

Effetto: fornisce una serie di armi pesanti

Prerequisito: giornale acquistabile dopo aver completato la missione del capitolo 3, “Pubblicità, la nuova arte americana”



Codice: Death is silence

Effetto: fornisce una serie di armi silenziose

Prerequisito: nessuno



Codice: History is written by fools

Effetto: fornisce una serie di armi da pistolero

Prerequisito: nessuno



Codice: You long for sight and see nothing

Effetto: rivela l’intera mappa

Prerequisito: giornale acquistabile dopo aver completato la missione del capitolo 3, “Feudi di sangue, antichi e moderni”



Codice: Greed is now a virtue

Effetto: fornisce 500$

Prerequisito: nessuno



Codice: Vanity. All is vanity

Effetto: sblocca tutti i costumi nel guardaroba di Arthur

Prerequisito: nessuno



Codice: Eat of Knowledge

Effetto: impara tutte le ricette

Prerequisito: nessuno



Codice: Share

Effetto: sblocca tutti i potenziamenti dell’accampamento e aumenta il livello massimo delle provviste

Prerequisito: nessuno



Codice: Virtue Unearned is not virtue

Effetto: aumenta il valore di onore

Prerequisito: giornale acquistabile dopo aver completato la missione del capitolo 4 “Piaceri Urbani”



Codice: You revel in your disgrace, I see

Effetto: porta l’onore al valore minimo

Prerequisito: nessuno



Codice: Balance. All is balance

Effetto: riporta l’indicatore dell’onore su una posizione neutra

Prerequisito: nessuno



Codice: Be greedy only for foresight

Effetto: deadeye infinito

Prerequisito: nessuno



Codice: The lucky be strong evermore

Effetto: resistenza infinita

Prerequisito: giornale acquistabile dopo aver completato il capitolo 5



Codice: Guide me better

Effetto: porta il livello dell’abilità Deadeye a 1

Prerequisito: nessuno



Codice: Make me better

Effetto: porta il livello dell’abilità Deadeye a 2

Prerequisito: nessuno



Codice: I shall be better

Effetto: porta il livello dell’abilità Deadeye a 3

Prerequisito: nessuno



Codice: I still seek more

Effetto: porta il livello dell’abilità Deadeye a 4

Prerequisito: -



Codice: I seek and I find

Effetto: porta il livello dell’abilità Deadeye a 5

Prerequisito: nessuno



Codice: You flourish before you die

Effetto: riempie gli indicatori di salute, resistenza e deadeye

Prerequisito: nessuno



Codice: Seek all the bounty of this place

Effetto: aumenta i livelli degli indicatori di salute, resistenza e deadeye

Prerequisito: nessuno



Codice: You Seek More Than The World Offers

Effetto: riempie e potenzia tutti gli indicatori

Prerequisito: giornale acquistabile dopo aver completato la missione del capitolo 6 “Il figlio del Re”



Codice: Better than my dog

Effetto: è possibile richiamare il cavallo da qualsiasi distanza

Prerequisito: nessuno



Codice: A fool on command

Effetto: rende istantaneamente ubriachi

Prerequisito: -



Codice: Run! Run! Run!

Effetto: materializza un cavallo da corsa

Prerequisito: nessuno



Codice: My kingdom is a horse

Effetto: aumenta il legame con tutti i cavalli posseduti

Prerequisito: nessuno



Codice: You are a beast built for war

Effetto: materializza un cavallo da guerra

Prerequisito: giornale acquistabile dopo aver completato gli eventi dell’Epilogo



Codice: The best of the old ways

Effetto: materializza una carrozza

Prerequisito: nessuno



Codice: Keep your dreams simple

Effetto: materializza un carro con un cavallo

Prerequisito: nessuno



Codice: Would you be happier as a clown?

Effetto: materializza un carro del circo

Prerequisito: giornale acquistabile dopo aver completato gli eventi dell’Epilogo



Codice: You want more than you have

Effetto: materializza un cavallo di qualità superiore

Prerequisito: nessuno



Codice: You want something new

Effetto: materializza un cavallo casuale

Prerequisito: nessuno



Codice: Keep your dreams light

Effetto: materializza un cavallo con carretto

Prerequisito: nessuno



Codice: You want punishment

Effetto: aumenta il livello di ricercato

Prerequisito: nessuno



Codice: You want freedom

Effetto: diminuisce il livello di ricercato

Prerequisito: nessuno



Codice: You want everyone to go away

Effetto: rimuove lo status di ricercato e tutte le taglie da ogni città della mappa

Prerequisito: nessuno