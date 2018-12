Red Dead Redemption 2: dove trovare gli animali leggendari

Questa guida conterrà mappa e indicazioni utili per rintracciare tutti gli animali leggendari presenti in Red Dead Redemption 2. Ce ne sono 29 in totale, a cui si aggiungono 13 pesci leggendari – di cui ci occuperemo la prossima settimana.



Ogni animale leggendario è un esemplare alfa della propria specie, individuabile solo in determinate coordinate nel mondo di gioco – che Arthur segnerà con una coroncina, una volta arrivati nelle vicinanze.



Una volta ucciso un animale, scuoiatelo per ricavarne una pelle leggendaria che può essere scambiata con il Trapper (l'icona sulla mappa a forma di impronta di zampa) per creare abiti speciali e unici. Dalle bestie leggendarie si possono ottenere anche zanne e altri oggetti da scambiare per procurarsi dei Talismani rari che aumentano le proprie statistiche.