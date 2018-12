Red Dead Online: come ottenere i bonus su PS4

Red Dead Redemption 2 è disponibile sia per PlayStation 4 che Xbox One, ma giocando il suo multiplayer, Red Dead Online, i possessori della console Sony possono ottenere degli oggetti esclusivi.



Ecco come fare per avere tutti i bonus:



- Abito Il Fuorilegge delle Grizzlies: per ottenere questo look da veri duri, aprite la sacca tenendo premuto il pulsante direzionale sinistro in modo da aprire il catalogo. Andate ai vestiti per ottenerlo gratuitamente. Potrete indossarlo usando il guardaroba nel vostro accampamento.



- Cavallo Arabo Sauro Rosso e Sella Ranch Cutter di Pelle di Alligatore: noto per la velocità e la facilità di gestione, il Cavallo Arabo Sauro Rosso sarà disponibile per voi in qualsiasi stalla. Se avete appena cominciato, potete liberare gli spazi nella stalla eliminando il cavallo ottenuto gratuitamente nell’introduzione; questo vi garantirà un notevole miglioramento. Poi potrete controllare il menu della stalla per ottenere gratuitamente il Cavallo Arabo Sauro Rosso. Inoltre, potrete equipaggiarlo con la Sella Ranch Cutter di Pelle di Alligatore, che include potenziamenti fondamentali di salute e resistenza per il cavallo. Prendetela dalla sezione Selle Speciali del menu dei servizi della stalla.



- Revolver a doppia azione Azzardo: questa pistola d’acciaio lucidato, con la sua splendida incisione, si può trovare a Fences. Passateci per averla gratuitamente.



Red Dead Online è la componente online di quello che abbiamo definito gioco dell'anno e non solo, cliccate qui per leggere la nostra recensione.