Red Dead Redemption 2: 8 nomination agli "Oscar dei videogiochi"

Continua la scalata al successo di Red Dead Redemption 2, che dopo i 17 milioni di copie distribuite in tutto il mondo si appresta a fare incetta di premi alla notte degli "Oscar dei videogiochi".



Il western di Rockstar Games, infatti, ha ricevuto ben 8 nomination in vista dell'edizione 2018 dei The Game Awards, la serata che sancisce la fine dell'annata videoludica con premi e annunci di spicco.



Queste le statuette che potenzialmente può ricevere il nuovo gioco dei creatori di Grand Theft Auto:



- Gioco dell'anno

- Miglior gioco d'azione/avventura

- Miglior regia

- Miglior narrativa

- Miglior direzione artistica

- Miglior colonna sonora

- Miglior design audio

- Miglior performance: Roger Clark, nei panni di Arthur Morgan



La cerimonia di premiazione si terrà a Los Angeles venerdì 7 dicembre alle ore 2:30 italiane e sarà trasmessa in diretta sulle principali piattaforme di streaming e tutti i social network.



Le votazioni sono aperte anche al pubblico, quindi datevi da fare se volete esprimere un giudizio sui vostri giochi preferiti!