Il Nebula premierà anche i videogiochi

Il Nebula, prestigioso premio statunitense assegnato alle migliori narrazioni appartenti al genere fantascientifico e fantasy, apre a una svolta importante: dalla prossima edizione ci sarà una categoria dedicata alle migliori sceneggiature del mondo dei videogiochi.



"Così come cambia la tecnologia, cambiano anche i mezzi di comunicazione legati alla narrazione: l’eccellenza nella scrittura non è confinata ai romanzi, le storie e gli script cinematografici", scrive l’associazione degli scrittori americani di fantasy e fantascienza (SFWA) annunciando i cambiamenti del regolamento che è entrato già in vigore in vista delle premiazioni di maggio 2019.



Negli anni il premio Nebula è stato assegnato ad autori del calibro di Philip K. Dick e Isaac Asimov ed è senza dubbio una grossa conquista per un medium giovane come i videogiochi, che stanno dimostrando sempre più il loro valore culturale: capolavori come il recente Red Dead Redemption 2 ne sono la prova schiacciante (ve ne abbiamo parlato qui)