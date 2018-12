Red Dead Redemption 2: dove trovare i pesci leggendari

La scorsa settimana abbiamo visto dove trovare gli animali leggendari, mentre oggi ci concentreremo sugli esemplari alfa dei pesci che popolano i corsi d’acqua della mappa di Red Dead Redemption 2 . Di seguito troverete sia una mappa, sia le indicazioni necessarie per raggiungere la posizione corretta. Una volta ucciso un animale, scuoiatelo per ricavarne una pelle leggendaria che può essere scambiata con il Trapper (l'icona sulla mappa a forma di impronta di zampa) per creare abiti speciali e unici. Dalle bestie leggendarie si possono ottenere anche zanne e altri oggetti da scambiare per procurarsi dei Talismani rari che aumentano le proprie statistiche.

1. Bluegill Leggendario – a sud di Clemens Point, lungo la riva del Flat Iron Lake. Utilizzate un’Esca speciale Richiamo del Lago.c

2. Pesce Gatto Leggendario – nel delta del fiume a ovest del penitenziario Sisika, sull’isola omonima. Utilizzate un’Esca speciale Richiamo del Fiume.

3. Luccio Nordamericano Leggendario – utilizzate un’Esca Richiamo del Fiume lungo il Dakota a nordovest di Flatneck Station.

4. Pesce Lancia Leggendario – si trova nelle paludi tra Lakay e Lagras, nella regione Bayou Nwa di Lemoyne. Utilizzate l’Esca speciale Richiamo della Palude.

5. Persico Trota Leggendario – sudest del lago Don Julio, lungo la riva del San Luis River in New Austin. Utilizzate l’Esca speciale Richiamo del Fiume.

6. Muskie Leggendario – Recatevi presso il faro al confine sud del Van Horn Trading Post in New Hanover e usate un’Esca speciale Richiamo del Fiume.

7. Perca Leggendaria – al lago Elysian, a sudovest di Annesburg nella regione Roanoke Ridge di New Hanover. Utilizzate un’Esca speciale Richiamo del Lago.

8. Redfin Pickerel Leggendario – nel bacino d’acqua più ampio a Stillwater Creek, tra Thieve’s Lading e il ranch di MacFarlane, a New Austin. Utilizzate un’Esca speciale Richiamo del Lago.

9. Rock Bass Leggendario – ad Aurora Basin, dove parte il Lower Montana River, a ovest del Manzanita Trading Post, nella regione Tall Trees di West Elizabeth. Utilizzate un’Esca speciale Richiamo del Lago.

10. Salmone Leggendario – Lake Isabella, a nordovest di Valentine, nella regione Grizzlies West di Ambarino.

11. Smallmouth Bass Leggendario – Lake Owanjila, utilizzando un’Esca speciale Richiamo del Lago, a ovest di Strawberry, tra le regioni di Big Valley e Tall Trees di West Elizabeth.

12. Sturgeon Leggendario – utilizzate un’Esca speciale Richiamo del Fiume sulla bocca del Lannahechee River, tra Saint Denis e Rhodes, nella parte sud di Lemoyne.

13. Trota Leggendaria – si trova nel bacino d’acqua a nord di Annesburg, nell’angolo nordest di New Hanover. Utilizzate un’Esca speciale Richiamo del Fiume.