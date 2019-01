10 gennaio 2019 10:31 Assassin’s Creed Odyssey, i modi più veloci per salire di livello Accumulare punti esperienza può diventare lento e stancante: ecco la guida per capire come rendere le cose più veloci

È probabile che raggiungiate un punto in Assassin’s Creed Odyssey in cui vi risulterà difficile avanzare nella storia senza accumulare qualche livello extra. Leggete questa piccola guida per capire i metodi più efficaci per raccogliere punti esperienza! In ordine di efficacia decrescente abbiamo:



1. Combattere nell’Arena

2. Accettare contratti leggendari

3. Completare battaglie di conquista

4. Completare missioni secondarie

Ricordatevi che:



- I punti esperienza cambiano nel tempo. Per esempio, una missione secondaria accettata al Livello 13 fornirà ricompense più alte se aumenterete il vostro livello prima di farla.

- Pressoché ogni attività in Assassin’s Creed Odyssey può farvi avere punti esperienza, ma queste sono quelle che preferiamo.



Combattere nell’arena

L’arena è parte di una missione secondaria che potrete ottenere dopo aver ucciso un mercenario per la prima volta. Vi porterà fino alla parte sudest di Pephka. Qui troverete cinque campioni di diversi livelli che potrete affrontare a ripetizione – e che vi ricompenseranno con una notevole quantità di punti esperienza. Dei mercenari compariranno, in aggiunta, dopo la prima volta: vi forniranno più punti esperienza del normale. Al livello 19, un mercenario abbattuto può tradursi in qualcosa come 10000 punti esperienza bonus, per esempio.

Alcuni consigli:



- Il campione di livello 22, vi darà 16000 punti esperienza sconfiggendolo per la prima volta, ma solo 8000 quelle successive – comunque un’ottima cifra per un combattimento di circa 5/10 minuti al livello 20.

- Cercate di sfidare i campioni successivi quando siete abbastanza vicini al loro livello per assicurarvi il massimo dei punti esperienza.

- I mercenari vanno e vengono, quindi controllate la sezione del menù di frequente.



Accettare contratti leggendari

I contratti vi ricompenseranno con un’ottima quantità di punti esperienza – se sono di grado massimo. Controllate il colore del loro nome per capire cosa potete sperare di ottenere:



- Grigi: pochi EXP

- Blu: un po’ di EXP

- Viola: un bel po’ di EXP

- Oro: molti, molti EXP!



Un contratto leggendario, completato a livello 21, ci ha dato la bellezza di 16126 punti esperienza. Sono ideali da completare mentre si svolgono altre attività, dal momento che vi imbatterete spesso in navi pirata o battaglie di conquista. Ricordatevi di tenerne sempre uno attivo!



Completare battaglie di conquista