I giochi di Apple Arcade potrebbero arrivare anche su PC e console

I titoli inclusi con Apple Arcade, il nuovo servizio ad abbonamento per scaricare videogiochi su iPhone, iPad e Mac (ve ne abbiamo parlato qui), potrebbbero arrivare anche su PC e console.



Gli accordi firmati dagli sviluppatori che parteciperanno all'iniziativa, infatti, prevedono un'esclusività che terrà lontano i videogiochi dell'abbonamento solo da Android e gli altri servizi con sottoscrizione mensile/annuale: dopo pochi mesi dal debutto potranno tranquillamente approdare su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e altre piattaforme, se le software house vorranno.



Il dettaglio arriva da una ricerca del Finacial Times, secondo cui l'azienda di Cupertino ha investito oltre 500 milioni di dollari nel mondo dei videogiochi per assicurarsi produzioni da nomi d'alto profilo come Disney, Sega, Lego, Cartoon Network e Konami, ma anche studi indipendenti come Snowman, Annapurna Interactive, WayForward e Klei Entertainment.



Attualmente Apple ricava più dalla vendita di videogiochi che da quella dei film e con l'introduzione di Apple Arcade, atteso entro la fine dell'anno, gli introiti non faranno altro che aumentare.