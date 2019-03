Google entra nel mondo dei videogiochi, ecco come sarà il controller

Dotato di tutte le caratteristiche tipiche delle pad moderni, il controller ha anche un tasto dedicato all'assistente vocale di Google e ci dà un'idea del design della console legata a Project Stream, il servizio attualmente in fase di testing sul mercato nordamericano con Assassin's Creed Odyssey.



Stando alle ultime voci di corridoio, infatti, Google sembrerebbe pronta ad annunciare un dispositivo di dimensioni ridotte capace di riprodurre i giochi più importanti del momento in streaming, un po' come avviene per film e serie TV con servizi come Netflix, senza dunque costringere i giocatori ad acquistare un PC o una console completa, a patto di avere una ADSL o fibra ottica sufficientemente veloce.



Una tecnologia che sarà il prossimo passo del mondo dei videogiochi: a breve sarà sfruttata a dovere anche da Microsoft con Project xCloud e il lancio di una Xbox One senza dischi e da Sony con l'espansione di PlayStation Now.



L'annuncio della console a prova di futuro dovrebbbe avvenire il 19 marzo nel corso della Game Developers Conference 2019 di San Francisco. Vi aggiorneremo non appena ci saranno notizie in merito!