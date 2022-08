Videogiochi: anche God of War avrà il suo libro di ricette

Nell'attesissimo God of War: Ragnarok , anche Kratos e Atreus avranno modo di deliziare i propri palati divini nel viaggio attraverso i nove regni: così, per la gioia di fan e giocatori, il nuovo capitolo della saga di Sony Santa Monica avrà presto il suo libro di ricette .

Una settimana dopo l'uscita del gioco, l'editore Insight Editions pubblicherà infatti "God of War: The Official Cookbook of the Nine Realms", un libro di cucina dedicato alle avventure di Kratos, il quale includerà decine di ricette tratte dalle cucine dei nove mondi.

L'autrice,

Victoria Rosenthal

Assassin's Creed

Halo

Destiny

, è già famosa a molti per aver pubblicato raccolte di libri di cucina simili basati su grandi franchise di successo, come

Il libro

sarà composto da 192 pagine

e conterrà le ricette di antipasti, dessert e altri piatti succulenti, sebbene al momento siano soltanto cinque quelle inserite nell'anteprima condivisa su Reddit: la Quiche di funghi, le Polpettine di lenticchie e bulgur, gli Involtini di prosciutto e fichi, il Cosciotto di agnello speziato e la Pizza rustica alla salsiccia.

Tutte le ricette sono corredate da illustrazioni e testi nello stile di God of War

, e possono essere preparate con ingredienti facilmente reperibili. I giocatori interessati a sperimentare la bontà della cucina norrena potranno attendere il 15 novembre, una settimana dopo l'uscita dell'attesa esclusiva PlayStation, per provare a cucinare queste delizie.